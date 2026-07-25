Bordeaux droht wegen Feuer-Inferno Evakuierung

Die Brände in Frankreich und Spanien zwingen schon über 270.000 Menschen auf die Flucht. Die Flammen befinden sich nur 30 Kilometer von der französischen Großstadt Bordeaux entfernt.

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Die Waldbrände im Südwesten Frankreichs werden immer verheerender. Die Flammen sind nur noch etwa 30 Kilometer von der Großstadt Bordeaux entfernt. Inzwischen schließt die Regierung eine Evakuierung der Stadt nicht mehr aus.

Nach einer Krisensitzung erklärte Innenminister Laurent Nuñez, dass die Brände sich "30 Kilometer von Bordeaux entfernt" befinden. Wie "Le Monde" berichtet, betonte er: "Unsere Aufgabe ist es, alle Situationen zu antizipieren." Premierminister François Bayrou hat den Krisenstab beauftragt, "alle Szenarien durchzuspielen". Darunter fällt auch eine Evakuierung der Stadt. Aktuell müssen die Bürger sich darauf nicht vorbereiten.

1.200 Feuerwehrleute und 1.500 Soldaten im Einsatz

Laut den Behörden sei das Feuer riesig. Über 1.200 Feuerwehrleute und rund 1.500 Soldaten befinden sich derzeit im Einsatz. Zusätzlich kommt zum ersten Mal ein Militärflugzeug vom Typ A400M mit einem speziellen Löschsystem zum Einsatz. Insgesamt bekämpfen 18 Löschflugzeuge die Flammen.

Die beispiellosen Waldbrände in Frankreich und Spanien haben nach offiziellen Angaben bis Samstag rund 270.000 Menschen in die Flucht getrieben. In Südwestfrankreich brannte im Département Gironde bisher eine Fläche von der vierfachen Größe der Hauptstadt Paris ab, wie Innenminister Laurent Nuñez sagte. In Spanien kam ein Mensch nahe Valencia ums Leben, bei dem Brand nahe Madrid gab es keine Entwarnung. In beiden Ländern waren weiter hunderte Feuerwehrleute im Einsatz.