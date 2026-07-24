Über 51 Grad! Mega-Hitzewelle auf Mallorca

Mallorca erlebt aktuell eine neue Hitzewelle. Neben den hohen Temperaturen sorgt nun die hohe Luftfeuchtigkeit für zusätzliche Belastung. Die gefühlte Temperatur liegt mittlerweile bei über 50 Grad.

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Derzeit sorgt die Hitzewelle auf Mallorca für viel Schwitzen. In dieser Woche wurde im 12.000-Einwohner-Ort Sa Pobla eine echte Temperatur von 36,9 Grad gemessen. Gleichzeitig betrug die Luftfeuchtigkeit im Norden der Insel rund 60 Prozent. Menschen empfanden deshalb die Temperaturen als tropische Hitze. Laut der staatlichen Wetterbehörde Aemet lag die gefühlte Temperatur in Sa Pobla bei 51,1 Grad.

Überall auf der Insel kamen die Einwohner und Urlauber ins Schwitzen. Am Dienstag wurde in der Kleinstadt Campos im Süden Mallorcas die gefühlte Temperatur von 48 Grad festgestellt, bei gemessenen 39,2 Grad. In Palma herrschten in der Nacht auf Montag tropische 27,7 Grad. Die Luftfeuchtigkeit betrug über 90 Prozent, wodurch die Inselhauptstadt die heißeste Nacht seit Beginn der Wetteraufzeichnungen verzeichnete. Gewöhnlich liegen die Nachttemperaturen auf der Urlaubsinsel im Sommer bei 23 Grad.

Unterschiedliche Meinungen

Gegenüber dem "Mallorca Magazin" erklärte Aemet-Sprecherin María José Guerrero, dass die tatsächlich gemessenen Höchstwerte die 50-Grad-Marke auf der Baleareninsel nicht knacken werden. Sie hält es für unwahrscheinlich und sagte: "Das ist schwierig."

Eine andere Meinung ist Aemet-Wetterexperte Agustín Jansà. Er schließt diesen Extremwert nicht aus. Wenn die Treibhausgase nicht spürbar sinken, könnten schon in 20 bis 40 Jahren Werte bis 50 Grad möglich sein.