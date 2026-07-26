Transfer-Hammer um ÖFB-Star

Transfergerüchte aus Italien sorgen für Aufsehen: Ein österreichischer Nationalspieler steht auf der Wunschliste eines Serie-A-Klubs und könnte seine langjährige Bundesliga-Heimat schon bald verlassen.

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Bahnt sich für Philipp Lienhart der nächste Karriereschritt an? Nach fast einem Jahrzehnt beim SC Freiburg könnte es den ÖFB-Teamspieler in die italienische Serie A ziehen.

Wie das Online-Portal Tuttomercato berichtet, beschäftigt sich Lazio Rom intensiv mit einer Verpflichtung des 30-jährigen Innenverteidigers. Noch ist Lienhart bei den Römern allerdings nur Plan B. Wunschkandidat bleibt Kike Salas vom FC Sevilla. Erst wenn der Transfer des Spaniers scheitert, will Lazio beim ÖFB-Abwehrspieler ernst machen.

Von Real Madrid zu Freiburg

Für Lienhart wäre ein Wechsel nach Rom der nächste große Schritt seiner Karriere. Der Niederösterreicher wechselte 2014 von Rapid Wien zu Real Madrid, schaffte bei den "Königlichen" aber nur einen Profieinsatz. 2017 folgte zunächst auf Leihbasis der Wechsel zum SC Freiburg, ein Jahr später verpflichteten ihn die Breisgauer fix. Seither entwickelte sich der 43-fache ÖFB-Teamspieler mit 258 Pflichtspielen zu einer festen Größe in der Defensive und zählt seit Jahren zu den Leistungsträgern der deutschen Bundesliga.

Auch Alaba bleibt in Italien heiße Aktie

Interessant: Nicht nur Lienhart sorgt in Italien für Schlagzeilen. Auch ÖFB-Kapitän David Alaba wird weiterhin mit der Serie A in Verbindung gebracht. Laut der Gazzetta dello Sport steht bei Inter Mailand zwar Chelsea-Verteidiger Trevoh Chalobah ganz oben auf der Wunschliste. Sollte dieser Transfer jedoch platzen, gilt Alaba als erste Alternative. Auch Stadtrivale AC Milan beschäftigt sich weiterhin mit dem 34-Jährigen – und das, obwohl Wunschtrainer Oliver Glasner und der favorisierte Sportdirektor den "Rossoneri" zuletzt abgesagt haben.