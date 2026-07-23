Transfer-Knall um ÖFB-Kapitän David Alaba (34)

David Alaba ist nach seinem Abschied von Real Madrid weiterhin auf Vereinssuche.

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Gerade erst ging die Fußball-WM zu Ende, doch jetzt starten die meisten europäischen Spitzenklubs in die Vorbereitung in die nächste Saison. Auf dem Transfermarkt geht es deshalb heiß her – Interesse gibt es auch an David Alaba.

Interesse aus Mailand

Wie die renommierte Gazzetta dello Sport berichtet, zeigt Inter Mailand Interesse am ÖFB-Kapitän. Mit seiner internationalen Erfahrung und seiner Vielseitigkeit gilt er als interessante Option für die Nerazzurri. Alaba ist dem Bericht zufolge aber nicht der Top-Kandidat der Inter-Bosse. Laut Gazzetta steht Trevoh Chalobah vom FC Chelsea weiterhin ganz oben auf der Wunschliste, Alaba sei aber eine erste Option, falls der Transfer nicht klappt.

Doch auch Inters Stadtrivale Milan soll weiterhin Interesse am Österreicher zeigen. Italienischen Medienberichten zufolge hat die Mailänder Vereinsführung bereits erste Gespräche mit dem Umfeld des ÖFB-Kapitäns geführt. Dabei soll es vor allem darum gegangen sein, die finanziellen Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers sowie Alabas aktuellen Fitnesszustand zu prüfen.

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Immer wieder wurde Alaba zuletzt auch mit Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht. Zudem wurde bereits über einen Wechsel in die nordamerikanische MLS oder nach Saudi-Arabien spekuliert. Klar scheint, dass eine Entscheidung bereits in den nächsten Wochen fallen muss.

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Alaba selbst ließ sich bisher noch nicht in die Karten blicken, wo er seine Karriere fortsetzt. "Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Zukunft, auch auf Klubebene. Ich war wirklich hier und jetzt sehr, sehr konzentriert und fokussiert auf diese Weltmeisterschaft und habe wirklich nur darauf meinen Fokus gelegt", sagte er nach dem WM-Aus gegen Spanien.