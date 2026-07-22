Mexikos Tormann-Ikone Guillermo Ochoa beendet Karriere

Eine wahre Legende verlässt die große Fußballbühne: Mexikos Tormann-Ikone Guillermo Ochoa hat nach mehr als zwei Jahrzehnten im Profigeschäft offiziell seine Karriere beendet.

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Mexikos Tormann-Ikone Guillermo Ochoa macht offiziell Schluss. Der 41-jährige Kult-Keeper beendet nach mehr als 20 Jahren als Profi seine eindrucksvolle Laufbahn, wie er emotional in den sozialen Medien mitteilte. "Ich nehme die Zuneigung und die Liebe von Millionen mit und die Gewissheit, alles für Mexiko gegeben zu haben", schrieb der Schlussmann nur wenige Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Bei dem XXL-Turnier stieg Ochoa in den erlesenen Kreis von nur drei Spielern auf, die an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen haben – neben ihm gelang dieses Kunststück bislang nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

"Tormann zu sein bedeutet zu wissen, dass man 90 Minuten lang auf einen einzigen Moment warten muss, in dem alles von einem abhängt. Und wenn dieser Moment kommt, darf man nicht zögern", meinte Ochoa rückblickend zu seinem Abschied. Die Bilder vom weinenden Routinier nach dem knappen 2:3 im WM-Achtelfinale gegen England gingen bereits um die Welt. Ochoa betonte, dass er sich am Anfang seiner Reise niemals hätte träumen lassen, wohin ihn dieser Weg einmal führen würde.

Eine historische Nationalteam-Laufbahn geht zu Ende

Bei den Weltmeisterschaften 2014, 2018 und 2022 verzauberte Ochoa als unumstrittener Stammtorhüter der Mexikaner regelmäßig die Fans auf dem gesamten Globus. Bereits 2006 und 2010 war der Torwart als Ersatzkeeper im Kader seines Heimatlandes gestanden. Bei seinem sechsten Endrunden-Turnier schlüpfte zwar Raul Rangel in die Rolle der Nummer eins, doch Teamchef Javier Aguirre bescherte Ochoa im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien (3:0) kurz vor dem Abpfiff noch einen emotionalen Abschiedseinsatz auf dem Rasen.