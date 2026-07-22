Rapid startet auf Kunstrasen in die Europacup-Saison

Startschuss für die Hütteldorfer: Die Wiener Rapid startet am Donnerstag in Andorra bei Santa Coloma in die Europacup-Quali. Trotz klarer Favoritenrolle herrscht erhöhte Vorsicht.

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Für den SK Rapid beginnt die neue Pflichtspielsaison 2026/27 auf internationalem Parkett im Zwergstaat Andorra. In der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League treffen die Hütteldorfer am Donnerstag (18:00 Uhr/live Sport24-Liveticker) im Hinspiel auf den FC Santa Coloma. Gespielt wird vor gut 3.300 Zuschauern im Estadi Nacional von Andorra la Vella, wo immerhin rund 350 mitgereiste grün-weiße Fans für Stimmung sorgen wollen. Die Rollen vor der Partie sind glasklar verteilt, dennoch betont Kapitän Matthias Seidl die nötige Konzentration: Man kenne die eigene Favoritenrolle exakt, der Anspruch laute ohne Wenn und Aber, souverän in die nächste Runde einzuziehen.

Eine besondere Herausforderung stellt das Geläuf dar, denn die Begegnung wird auf Kunstrasen ausgetragen. Für die Mannschaft von Cheftrainer Johannes Hoff Thorup ist es der Auftakt zu einer kleinen Kunstrasen-Serie, schließlich gastiert Rapid am darauffolgenden Sonntag in der 1. Runde des ÖFB-Cups ebenfalls auf künstlichem Grün beim SV Wienerberg. Der dänische Betreuer ließ den Kontrahenten in der ersten Quali-Runde gegen den walisischen Vertreter Pen-y-Bont (Gesamtscore 4:0) genau analysieren und mahnt zur Wachsamkeit. Santa Coloma bevorzuge einen von Ballbesitz und Tempo geprägten spanischen Spielstil, den es frühzeitig zu unterbinden gilt.

Fokus strikt auf der Hürde im Kleinstaat

Auf mögliche Drittrundengegner wie Paide Linnameeskond aus Estland oder den aserbaidschanischen Klub FK Zira verschwendet Hoff Thorup noch keinen Gedanken. Der Fokus liege einzig auf den kommenden zwei Duellen mit den Andorranern. Santa Coloma schloss die heimische Liga zwar nur auf dem vierten Rang ab, rutschte aber in den Europacup nach, weil dem Zweit- und Drittplatzierten die UEFA-Lizenz verweigert wurde.

Das Rückspiel im Allianz Stadion steigt bereits am kommenden Mittwoch, 29. Juli 2026 (20:30 Uhr/live Sport24-Liveticker).