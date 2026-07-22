137 Mio. Euro
Alonso holt teuersten Engländer aller Zeiten
Laut Medienberichten vom Dienstagabend sollen die "Blues" 117 Millionen Pfund (137,32 Mio. Euro) für den 23-jährigen Mittelfeldspieler überweisen. Die bisherige Rekordablöse von 135 Millionen Euro für den Anfang Juli getätigten Transfer des Nationalteamkollegen Elliot Anderson von Nottingham Forest zu Manchester City wurde damit übertroffen.
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Rogers stand für England bei der WM in sieben von acht Spielen am Platz. Bei Chelsea erhält er einen bis 2033 laufenden Vertrag.
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