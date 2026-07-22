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137 Mio. Euro

Alonso holt teuersten Engländer aller Zeiten

Drei englische Fußballspieler jubeln nach einem Sieg bei der WM 2026 auf dem Spielfeld.
© EPA
Chelsea hat um die britische Rekordsumme Englands Nationalspieler Morgan Rogers von Premier-League-Konkurrent Aston Villa verpflichtet.
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Laut Medienberichten vom Dienstagabend sollen die "Blues" 117 Millionen Pfund (137,32 Mio. Euro) für den 23-jährigen Mittelfeldspieler überweisen. Die bisherige Rekordablöse von 135 Millionen Euro für den Anfang Juli getätigten Transfer des Nationalteamkollegen Elliot Anderson von Nottingham Forest zu Manchester City wurde damit übertroffen.

Rogers stand für England bei der WM in sieben von acht Spielen am Platz. Bei Chelsea erhält er einen bis 2033 laufenden Vertrag.

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