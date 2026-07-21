Österreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Bauernregel

Bauernregel: "Regnet’s am St. Magdalentag, ..."

regen
© oe24
Der 22. Juli steht im Bauernkalender ganz im Zeichen der heiligen Maria Magdalena.
OE24 auf Google bevorzugen

Rund um ihren Gedenktag ranken sich seit Jahrhunderten mehrere Bauernregeln, die sich vor allem mit dem Wetter beschäftigen. Die bekannteste lautet: "An Magdalena regnet’s gern, weil sie weinte um den Herrn." Eine ähnliche Variante heißt: "Magdalene weint um ihren Herrn, drum regnet’s an diesem Tage gern."

Hinter der poetischen Formulierung steckt die biblische Überlieferung, wonach Maria Magdalena nach der Kreuzigung Jesu um ihn trauerte. Ihre Tränen werden in der Bauernregel symbolisch mit Regen in Verbindung gebracht.

Auch interessant

Experten warnen vor Orkanböen und Hagel in Urlaubsregionen

Diese geheime Autoschlüssel-Funktion zum Abkühlen kennen die wenigsten

Alarmstufe Rot! Unwetter-Warnung am Mittelmeer

Eine weitere bekannte Wetterweisheit lautet: "Regnet’s am St. Magdalentag, folgt gewiss mehr Regen nach." Nach altem Volksglauben gilt Niederschlag am 22. Juli als Hinweis darauf, dass sich das wechselhafte Wetter noch einige Zeit fortsetzen könnte.

Naturbeobachtungen

Meteorologisch gibt es für diese Regel allerdings keine wissenschaftliche Bestätigung. Dennoch fällt der Magdalena-Tag in eine Jahreszeit, in der Gewitter und kräftige Regenschauer besonders häufig auftreten. Im Hochsommer sorgen warme Luftmassen oft für eine schwüle Witterung, aus der sich am Nachmittag oder Abend rasch Gewitter entwickeln können.

Auch wenn Bauernregeln keine zuverlässigen Wetterprognosen ersetzen, spiegeln sie jahrhundertelange Naturbeobachtungen wider und gehören bis heute zum kulturellen Erbe des ländlichen Raums. Ob Maria Magdalena also tatsächlich "weint", entscheidet letztlich der Blick auf die aktuelle Wettervorhersage.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zu zweit zu blöd zum Ausparken: 85-Jährige in Lebensgefahr

Neues Genusshaus am Trauner Hauptplatz

Hotel-Preise in Salzburg explodieren – 24.000 Euro für eine Nacht

Trinkwasser-Alarm in DIESER Gemeinde

Betrunkener Afghane crasht mit Jeep in Bus

Frauengesundheit unter einem Dach

Bauernregel: "Regnet’s am St. Magdalentag, ..."

Wieder Sperren des Plöcken- und Nassfeldpasses

Biker bei 14-Meter-Absturz in Fluss getötet

Diese Müllberg-Entfernung kostet 74 Mio. Euro