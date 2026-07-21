Experten warnen vor Orkanböen und Hagel in Urlaubsregionen

Heftige Unwetter über der Adriaküste sorgen für Lebensgefahr. Meteorologen warnen vor Orkanböen, Hagel und extremem Wellengang in mehreren Ländern.

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Der Beginn der Woche brachte an der kroatischen Adriaküste extremes Wetterchaos mit sich. Während im Süden am Montag Temperaturen von bis zu 37 Grad verzeichnet wurden, trafen den Norden Gewitter, Sturm, Hagel sowie Überflutungen. Auch am Dienstag bleibt die Lage angespannt. Meteorologen haben für Teile Italiens und die kroatischen Küstengebiete die zweithöchste Wetterwarnung herausgegeben, da Orkanböen bis 120 km/h, Starkregen und Hagel erwartet werden. Es drohen lebensgefährliche Verhältnisse und Schäden an der Infrastruktur. Besondere Gefahr besteht auf See durch extremen Wellengang, weshalb von Fahrten abgeraten wird.

Legende: Rot | Extrem: Das Wetter ist sehr gefährlich. Es wurden außergewöhnlich intensive meteorologische Phänomene vorhergesagt. In einem großen Gebiet sind schwere Schäden und Unfälle wahrscheinlich, in vielen Fällen mit Gefahr für Leib und Leben. Informieren Sie sich häufig über die im Detail erwarteten Wetterbedingungen und Risiken. Befolgen Sie unter allen Umständen Anweisungen und Ratschläge der Behörden. Stellen Sie sich auf außergewöhnliche Maßnahmen ein. © meteoalarm.org

Der kroatische Wetterdienst warnt eindringlich: "Es werden stürmisches Wetter und Windböen auf See mit Orkanstärken von bis zu 120 km/h erwartet. Gerade im Sommer, wo sich viele Menschen auf See befinden – darunter auch viele unerfahrene Touristen – sind solche Situationen äußerst gefährlich. In den letzten Tagen kam es bereits zu zahlreichen Strandungen von Segelbooten und ähnlichen Vorkommnissen und die Lage könnte sich speziell in den Abendstunden deutlich verschärfen." Neben Kroatien betreffen hohe Warnstufen auch Italien, Bosnien und Herzegowina, sowie Serbien. Zudem drohen langanhaltende Superzellen, großer Hagel, zerstörerische Windböen und vereinzelt Tornados.

Verletzte durch Hagelkörner

In Rovinj gingen am Dienstag in den Vormittagsstunden tischtennisballgroße Hagelkörner nieder. Gegen 9 Uhr mussten zwei verletzte Personen im Krankenhaus behandelt werden, die von herabfallenden Hagelbrocken am Kopf getroffen wurden. Nach der Wundversorgung konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen, wie das kroatische Portal "IstraIN" berichtet.

Furchterregende Szenen haben sich am Campingplatz Amarin in Rovinj abgespielt. Hier zog ein Hagelsturm mit riesigen Körnern über die Zelte und Autos.

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Für die Region Split gilt am Dienstag zwischen 16 und 24 Uhr die höchste Warnstufe. Auch in Italien wird die größte Gefahr am Dienstag zwischen 14 und 23 Uhr erwartet, wobei sich die Gewitterfronten in Richtung der östlichen Adriaküste ausbreiten können. Die Warnungen bleiben teilweise bis in die Morgenstunden des Mittwochs aufrecht.

Meteorologen mahnen zur Vorsicht

Entlang der südlichen Küste Kroatiens dürfte sich die Situation vor allem in den Abend- und Nachtstunden verschärfen.

"Dieses heutige Unwetter zieht fast denselben Weg wie das gestrige. Zu einem Moment haben wir sogar 100.000 Blitze über unserem Gebiet gezählt!", berichtet die kroatische Wetter-App "Neverin" via Kurznachrichtendienst X.

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Die Experten des kroatischen Wetterdienstes "DHMZ" erklären: "Der genaue Verlauf und die Intensität der Gewitter hängen von der Entwicklung der Lage im Laufe des Tages ab. Die orange Warnstufe bedeutet jedoch, dass lokal extreme und gefährliche Wetterereignisse möglich sind". Anrainer und Touristen sollen die Vorhersagen aufmerksam verfolgen, Gegenstände auf Balkonen und Terrassen sichern und sich bei Gewittern keinesfalls im Freien oder auf See aufhalten.