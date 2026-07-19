Bologna unter Schock
"Hilfe, genug!": Mann stirbt nach Polizei-Einsatz
Ein 43-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Polizeieinsatz im italienischen Bologna ums Leben gekommen, nachdem Beamte ihn gefesselt und am Boden fixiert hatten. Der Vorfall ereignete sich am späten Vormittag im Stadtteil Pilastro. Laut Polizeiangaben war der Mann marokkanischer Herkunft, Abderrahim F., zuvor in einer Garage auffällig geworden und soll gegen einen Streifenwagen geschlagen haben. Die Einsatzkräfte setzten daraufhin Pfefferspray ein und fixierten den Mann mit Kabelbindern. In Anwesenheit von Sanitätern blieb der Mann am Boden, wo er nach mehreren Minuten das Bewusstsein verlor und verstarb.
Hilferufe auf Video dokumentiert
Ein von einem Anwohner aufgenommenes Video dokumentiert die letzten Minuten Abderrahims. Auf den Aufnahmen ist zu hören, wie er mehrfach "Aiuto. Basta, basta!" – auf Deutsch "Hilfe! Genug, genug!" – ruft, während zwei Polizisten auf ihm knien. Ein dritter Mann in Zivil hielt den Fixierten zusätzlich an den Knöcheln fest. Zwei anwesende Sanitäter griffen während der Fixierung nicht ein. Der Zeuge, der das Video aus einem Fenster aufnahm, schilderte gegenüber Reportern: "Er hat ständig um Hilfe gebeten. Er hat nichts getan, er hat einfach nur um Hilfe gebeten."
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Schwere Vorwürfe gegen Beamte
Die Familie des Verstorbenen erhebt nun schwere Anschuldigungen gegen die Einsatzkräfte. Die Schwester des Mannes, der ein Logistikunternehmen betrieb, zeigte sich erschüttert: "Sie haben ihn getötet. Ich werde nicht ruhen, bis mein Bruder gerächt ist." Sie betonte, dass ihr Bruder bereits zuvor über gesundheitliche Probleme geklagt habe.
Auch im Stadtteil selbst herrscht angespannte Stimmung; während der polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden laut Berichten Rufe gegen die Beamten laut, wie die italienische Zeitung "Il Messaggero" online berichtet. Die Polizei von Bologna teilte mit, dass die Bodycam-Aufnahmen der beteiligten Beamten den Justizbehörden unverzüglich zur Verfügung gestellt werden.
Autopsie klärt Todesursache
Die genauen Umstände, die zum Tod des 43-jährigen Abderrahim F. geführt haben, sind nun Gegenstand einer Untersuchung. Eine angeordnete Obduktion soll die genaue Todesursache klären.
Der Verstorbene lebte seit seinem siebten Lebensjahr in Italien und war verheiratet.
Die Leiche wurde am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr von der Spurensicherung abtransportiert. Die Ermittlungen zum Geschehensablauf dauern an.
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