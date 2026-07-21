Wieder Sperren des Plöcken- und Nassfeldpasses

Die italienischen Behörden haben am Dienstag mitgeteilt, dass es wegen Bauarbeiten im Felssturz-Bereich auf italienischer Seite des Plöckenpasses wieder zu Verkehrsbeschränkungen kommt.

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Wieder Sperren und Einschränkungen am Plöcken- und Nassfeldpass

Wegen Bauarbeiten auf italienischer Seite des Plöckenpasses (B110) und des Nassfeldpasses (B90) sind erneut Nachtsperren und Behinderungen angekündigt. Wie die Bezirkshauptmannschaft Hermagor unter Berufung auf italienische Behörden am Dienstag mitteilte, wird der Plöckenpass diese Woche von Dienstag bis Samstag von 21.00 bis 6.30 Uhr gesperrt.

Zudem besteht bis zum 7. August eine Einbahnregelung mit Ampel und ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit mehr als 3,8 Metern Höhe bzw. für Sattelzüge mit mehr als 15 Metern Länge.

Der Nassfeldpass wird kommenden Montag, den 27. Juli, von 8.00 bis 17.30 Uhr komplett gesperrt. Von 28. bis 31. Juli soll es mehrmals täglich in den Zeitfenstern 9.00 bis 12.00 Uhr bzw. 14.00 bis 17.00 Uhr zu Sperren von bis zu 30 Minuten kommen. Weil die anstehenden Arbeiten witterungsabhängig sind, kann es kurzfristig zu Terminverschiebungen kommen.