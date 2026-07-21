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IN VILLACH

Diese Müllberg-Entfernung kostet 74 Mio. Euro

Müllberg
© ORF
Direkt neben Österreichs größter Chipfirma muss ein Müllberg abgetragen werden. Etwa 400.000 Kubikmeter Hausmüll und Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg wurden dort zugeschüttet.
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Eine der aufwendigsten Baustellen Kärntens befindet sich derzeit in Villach. Direkt neben dem Technologiekonzert Infineon wird eine Mülldeponie aus den 1950er abgebaut. Der 30 Meter hohe Hügel muss mühsam Zentimeter für Zentimeter abgetragen werden.

Es müssen ständig Beprobungen gemacht werden, um entscheiden zu können, auf welche Art von Deponie der Müll überhaupt gebracht werden kann. Im benachbarten Mikroelektronikwerk mussten Sensoren angebracht werden, denn schon die geringsten Erschütterungen könnten Auswirkungen auf die Chipproduktion haben. Die Sanierung kostet rund 74 Millionen Euro. Die Kosten werden von Bund, Land, Stadt und Infineon getragen.

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