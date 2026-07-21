Oliver Pocher will sich jetzt von IHR trennen

Oliver Pocher zeigt sich von seiner VIlla genervt. Im Podcast gestand der Comedian, wegen ständiger Mängel in der Villa ernsthaft über einen Auszug nachzudenken.

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Oliver Pocher (48) besitzt in Köln eine Villa mit Pool, Tennisplatz, Kino und Aufzug. Trotz dieser Ausstattung hadert der Comedian mit seinem Traumhaus. Im gemeinsamen Podcast "Patchwork Boys" machte er gegenüber seinem Mitbewohner Pietro Lombardi (34) seinem Frust Luft und verriet, dass er über einen Auszug nachdenkt.

Ständige Mängel im Kölner Anwesen

Der Grund für seine Unzufriedenheit sind anhaltende Mängel an der Immobilie. Pocher klagte im Gespräch: "Irgendwas in einem Haus funktioniert immer nicht." Neben Geräten wie dem Gefrierfach oder dem Rasenmäher gebe es regelmäßig Probleme mit der Elektronik, den Fliesen oder der Jalousie. Nach einem Defekt benötigte ein Handwerker mehrere Tage für die Reparatur. Pocher fasste zusammen: "Jede Woche ist irgendwas, schlimm". Scherzhaft verglich er seine Situation mit Udo Lindenberg (80), der seit Jahrzehnten im Hotel Atlantic in Hamburg lebt.

Pläne für eine deutliche Verkleinerung

Für die Zukunft hat der Comedian aber bereits Vorstellungen. Er erklärte: "Wenn die Kinder irgendwann raus sind, werde ich mich massivst verkleinern." Künftig würden ihm 80 Quadratmeter reichen. Lombardi merkte dazu trocken an, dass dies etwa der Größe von Pochers aktuellem Heimkino entspreche.

Pietro Lombardi und Oliver Pocher © Getty Images for Next.e.GO Mobile SE

Volles Haus in den Sommerferien

Aktuell ist eine Verkleinerung jedoch kein Thema, da in der Villa während der Sommerferien volles Haus herrscht. Neben seinen fünf eigenen Kindern halten sich auch die Zwillingssöhne seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43) aus deren zweiter Ehe dort auf, die sonst bei ihrem Vater in Miami leben. Mit Meyer-Wölden verbindet ihn zudem das angekündigte Podcast-Comeback "Die Pochers – LIVE!", mit dem beide auf Bühnentour gehen wollen.