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Finger eingegipst

Nach Sturz jetzt nächster Knochenbruch bei Pocher-Kids

Oliver Pocher
© Getty Images
Im turbulenten Patchwork-Alltag von Oliver Pocher gibt es den nächsten Aufreger. Einer seiner älteren Söhne hat sich bei einem Unfall kurz vor dem Ferienstart einen Finger gebrochen.
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Comedian Oliver Pocher (48) erklärte am Freitag auf Nachfrage der deutschen "Bunte", dass sich einer seiner Zwillingssöhne den Finger gebrochen hat. Auf Instagram teilte er zuvor die Röntgenaufnahme einer Hand und kommentierte die neuen Turbulenzen im Alltag gewohnt ironisch mit den Worten: "Dann brechen sich die Kinder mal gegenseitig die Finger ...". Passend zum Start der Sommerferien an diesem Wochenende kam die Verletzung des 14-Jährigen im gemeinsamen Heim in Köln allerdings äußerst ungelegen.

Röntgenbild von Pochers Sohn
Röntgenbild von Pochers Sohn © Instagram

Nächster Unfall beim Pocher-Sohn

Der Teenager, der aus der ersten Ehe mit Sandy Meyer-Wölden (43) stammt, wurde nach dem Vorfall sofort medizinisch versorgt. Auf weiteren Bildern war zu sehen, wie der Jugendliche zunächst eine Schiene mit einem Verband als schnelle Lösung erhielt. Danach folgte ein klassischer Gips. Damit die freien Wochen nicht komplett ins Wasser fallen, gab es schließlich eine eigene maßgeschneiderte Carbonschiene für die Hand. Der Vater fasste die Situation online so zusammen: "Ist ja immer was los!".

Gips für Oliver Pochers Sohn
Gips für Oliver Pochers Sohn © Instagram

Großer Trubel im Hause Pocher

Aktuell herrscht bei Oliver Pocher ohnehin absoluter Ausnahmezustand, da neben seinen eigenen fünf Kindern auch die Zwillingssöhne von Sandy aus deren zweiter Ehe aus Miami zu Besuch sind. In seinem Podcast "Patchwork Boys" erzählte er, dass derzeit einfach alle da seien.

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Oliver Pocher
Oliver Pocher © Getty Images

Es ist nicht der erste Schreckmoment in diesem Jahr für die Großfamilie. Erst im Juni stürzte sein sechsjähriger Sohn aus der zweiten geschiedenen Ehe mit Influencerin Amira Aly (33) unglücklich aufs Gesicht. Dabei schlug er sich zwei Milch-Schneidezähne aus, und eine Platzwunde an der Lippe musste mit mehreren Stichen genäht werden. Der Comedian berichtete damals von einer hochemotionalen Amira am Telefon.

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