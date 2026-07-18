Goalie-Legende Oliver Kahn ist Führerschein los - schon wieder!

Der ehemalige deutsche Welttorhüter Oliver Kahn sorgt abseits des Rasens erneut für ordentlich Wirbel. Die Fußball-Legende musste schon wieder seinen Führerschein abgeben.

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Der ehemalige Torwart des FC Bayern München Oliver Kahn wurde laut einem Medienbericht mit 171 Kilometern pro Stunde in einer 100er-Zone geblitzt. Damit war er satte 71 km/h zu schnell unterwegs. Die Konsequenzen für den 57-Jährigen sind happig: Neben einer saftigen Geldbuße von 700 Euro muss er drei Monate lang komplett auf das Autofahren verzichten. Seinen Führerschein soll der Star bereits Anfang Juli abgegeben haben. Damit ist der bekannte Ex-Fußballer vorerst wieder auf einen Chauffeur angewiesen.

Lange Liste an Fahrverboten

Für den einstigen Welttorhüter ist es absolut nicht das erste Mal, dass er ohne Fahrerlaubnis auskommen muss. Schon im Jahr 2003 soll er an einem einzigen Tag gleich dreimal geblitzt worden sein und kassierte dafür ein zweimonatiges Fahrverbot. Drei Jahre später musste er den Schein erneut für mehrere Monate abgeben. Im Jahr 2009 wurde er mit 163 km/h in einer 100er-Zone erwischt, kam damals nach einer langen Wartezeit aber glimpflich davon, weil das Verfahren im Jahr 2012 eingestellt wurde. Ein Gutachter hatte damals erklärt, ein Lichtreflex sei dem Fahrzeug vorausgeeilt und habe den Blitzkasten ausgelöst.

Oliver Kahn © Reuters

Wiederholt zu Fuß unterwegs

Im Jahr 2022 hatte der einstige Titan dann deutlich weniger Glück und musste einen Monat lang zu Fuß gehen. Auch im Jahr 2023 soll er den Fahrausweis wieder abgegeben haben. Der Sportler, der sich trotz einer künstlichen Hüfte weiterhin fit hält, zählt zu den bekanntesten deutschen Fußballern überhaupt. Er stand jahrelang als sicherer Rückhalt für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft im Tor und wurde mehrfach zum Welttorhüter des Jahres gewählt.

Oliver Kahn © Getty

Große Karriere im Fußball

Nach seiner überaus aktiven Karriere auf dem grünen Rasen war er von 2021 bis 2023 als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern München tätig. Diese Zusammenarbeit endete schließlich, bevor sein Vertrag nicht weiter verlängert wurde. Nun sorgt der Ex-Manager erneut für Schlagzeilen abseits des Sports.