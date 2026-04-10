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Musiala
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Absage

Kahn-Ansage an Musiala: »Sollte auf WM-Teilnahme verzichten«

10.04.26, 10:26
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Die Debatte um eine mögliche WM-Teilnahme von Jamal Musiala nimmt an Fahrt auf – und bekommt nun prominente Stimmen aus der Fußballwelt. Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn hat dem Offensivtalent eindringlich geraten, das Turnier womöglich bewusst auszulassen. 

Der Grund? Musialas bittere Verletzung bei der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain wirkt noch nach. Ein Wadenbeinbruch, monatelange Pause – und seit dem Comeback im Jänner läuft der 23-Jährige seiner Bestform hinterher. Auch beim FC Bayern München wird er derzeit eher vorsichtig herangeführt. Trainer Vincent Kompany setzt ihn nur punktuell ein – ein klares Zeichen, dass noch nicht alles rund läuft.

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»Musst dir Zeit nehmen, daran zu arbeiten«

Kahn macht daraus keinen Hehl und spricht aus, was viele denken: „Er sollte auf eine Teilnahme bei der WM verzichten. Wenn du merkst, dass etwas noch nicht stimmt, musst du dir die Zeit nehmen, daran zu arbeiten“, betonte er im TV-Talk. Für ihn steht nicht nur die körperliche Verfassung im Fokus, sondern vor allem der mentale Aspekt: Ist Musiala schon wieder bereit, kompromisslos in Zweikämpfe zu gehen? Genau da liegt für den Ex-Keeper der Knackpunkt.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint die Lage ähnlich einzuschätzen. Beim jüngsten Lehrgang der Nationalmannschaft verzichtete der Bundestrainer noch auf eine Nominierung des Spielmachers – ein Hinweis darauf, dass Musialas Formkurve weiterhin genau beobachtet wird.

WM-Kader muss bis Juni stehen

Unterstützung bekommt Kahn von Dietmar Hamann, der die Situation ähnlich einschätzt. Für ihn ist klar: Der Fokus müsse aktuell vollständig auf dem Wiederfinden der Form liegen. „Die WM ist bei Jamal Musiala im Moment kein Thema. Er muss schauen, dass er Form findet. Wenn er sein Niveau erreicht, kommt der Rest von allein“, so Hamann. Doch die Zeit drängt – bis zum Turnierstart bleiben nur wenige Wochen. Genau genommen 67 Tage. 

Die Entscheidung rückt näher: Am 12. Mai will Nagelsmann seinen vorläufigen WM-Kader bekanntgeben. Bis Anfang Juni muss das endgültige Aufgebot bei der FIFA eingereicht werden. Ob Musiala dann Teil des Teams sein wird, hängt weniger von seinem Talent ab – das ist unbestritten – als vielmehr davon, ob Körper und Kopf rechtzeitig wieder im Einklang sind.

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