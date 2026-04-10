Bald Königsklasse? Transfer-Zweikampf um Tabakovic

Noch hat Gladbach den Abstieg aus der deutschen Bundesliga nicht abgewandt, doch Haris Tabakovic könnte beinahe eigenhändig dafür sorgen. Seine elf Liga-Tore wecken Begehrlichkeiten, darunter auch ein baldiger Champions-League-Klub.

Seine elf Treffer machen ihn zum sechstbesten Torschützen der Bundesliga, gleichauf mit Bayern-Wirbelwind Michael Olise und nur eines hinter ÖFB-Star Christoph Baumgartner. Mit 32 Prozent der erzielten Tore - 37%, wenn man seine zwei Vorlagen dazurechnet - ist er die Lebensversicherung der "Fohlen".

Seine Leihe zu Gladbach hat sich definitiv ausgezahlt, für beide Seiten. Über einen folgenden Kauf wurde aber noch nicht diskutiert, wie der Ex-Austrianer der "Bild" bestätigte: "Nein, es gibt keine Gespräche. Und wenn keine Gespräche geführt werden, muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Ich habe ja noch ein Jahr Vertrag in Hoffenheim."

Abstiegskandidat und CL-Anwärter

Dort bekam er von Christian Ilzer aber nie das Vertrauen geschenkt. Erste Gerüchte kommen deshalb schon auf. Laut "kicker" ist es ausgerechnet ein Abstiegs-Konkurrent, der seine Fühler ausgestreckt hat. Der VfL Wolfsburg, als 17. mit vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz am Weg nach unten, möchte den 31-Jährigen verpflichten.

Die Wölfe möchten den bosnischen Nationalspieler auch, sollten sie absteigen. Blickt man auf seine Torquote in der höchsten Spielklasse, wird Tabakovic in dieser aber wohl auch verbleiben wollen. Zumal auch Interesse vom OSC Lille aus Frankreich bestehen soll, laut dem bosnischen Medium "SportSport".

Die "Doggen" befinden sich aktuell auf Rang drei in der Ligue 1 und sind damit auf Königsklassen-Kurs. Der Vorsprung auf Marseille und Monaco beträgt aber nur einen Punkt.