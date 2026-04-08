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Reds chancenlos

2:0 – PSG zerlegt Liverpool & steht vor Halbfinal-Coup

08.04.26, 23:10
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Titelverteidiger Paris Saint-Germain steht mit einem Bein im Halbfinale der Champions League. Die Franzosen dominierten Liverpool am Mittwoch im Prinzenpark und feierten einen verdienten 2:0-Sieg.

PSG untermauerte den Ruf als England-Schrecken am Mittwoch im Prinzenpark eindrucksvoll. Nach dem lockeren Achtelfinal-Sieg gegen Chelsea ließen die Franzosen auch den Reds keine Chance. Liverpool versuchte es zwar mit einer kompakten Fünferkette, doch das Bollwerk hielt gegen Ousmane Dembele und seine Kollegen gerade einmal zehn Minuten stand.

Abgefälschter Schuss bringt Führung

Doue (11.) zog im Strafraum der Gäste ab und hatte das Glück auf seiner Seite. Sein leicht abgefälschter Schuss senkte sich über den machtlosen Liverpool-Keeper Giorgi Mamardashvili ins Tor. Paris blieb durch aggressives Gegenpressing am Drücker und kontrollierte die Partie mit deutlich mehr Ballbesitz. Doue und Dembele verpassten es jedoch, noch vor der Halbzeitpause für die Vorentscheidung zu sorgen.

Kvaratskhelia macht den Sack zu

In der zweiten Hälfte bot sich ein ähnliches Bild: PSG drückte, Liverpool kam kaum gefährlich vor das gegnerische Tor. Nach einer Idealvorlage von Joao Neves war es Kvaratskhelia (65.), der im Strafraum alle stehen ließ und zum 2:0 vollendete. Ein vermeintlicher Elfmeter nach einem Foul von Ibrahima Konate an Warren Zaire-Emery wurde in der 73. Minute nach VAR-Check zurückgenommen.

Entscheidung am Dienstag

Für Liverpool-Coach Arne Slot wird die Luft nach den schwachen Leistungen in den nationalen Bewerben nun auch international immer dünner. Die Reds schossen kein einziges Mal gefährlich auf das Pariser Tor. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag statt, wo Paris den Sack endgültig zumachen will.

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