Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Italien
Allegri
© Getty

Nach Debakel

CEO bis Trainer: AC Milan entlässt ALLE Sport-Bosse

Von
25.05.26, 18:38
Teilen

So ein Job-Beben bei einem Traditions-Verein gab es wohl noch nie. Der AC Milan tauscht die komplette sportliche Führung nach der Saison aus. 

Tabula Rasa bei der AC Milan: Nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-Champions-League müssen Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare den Verein nach nur einer Saison verlassen. Auch der bisherige CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada müssen gehen.

Milan brach in der Schlussphase der Saison ein und rutschte am Sonntag mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari noch auf Rang fünf ab. Bereits am Montag vollzog der Club-Eigentümer, die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners, den drastischen Schnitt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen