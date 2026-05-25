CEO bis Trainer: AC Milan entlässt ALLE Sport-Bosse

So ein Job-Beben bei einem Traditions-Verein gab es wohl noch nie. Der AC Milan tauscht die komplette sportliche Führung nach der Saison aus.
Tabula Rasa bei der AC Milan: Nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-Champions-League müssen Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare den Verein nach nur einer Saison verlassen. Auch der bisherige CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada müssen gehen.
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Milan brach in der Schlussphase der Saison ein und rutschte am Sonntag mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari noch auf Rang fünf ab. Bereits am Montag vollzog der Club-Eigentümer, die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners, den drastischen Schnitt.