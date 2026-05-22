Knalleffekt: Leon Goretzka sagt neuem Verein zu

In diesem Sommer läuft Leon Goretzkas Vertrag beim FC Bayern München aus. Nun hat der 31-Jährige offenbar eine Entscheidung getroffen.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, steht Leon Goretzka unmittelbar vor einem Wechsel zum AC Milan. Demnach laufen die Gespräche zwischen beiden Seiten bereits seit Wochen, zuletzt sollen sie deutlich intensiviert worden sein.

Besonders wichtig für die Entscheidung des Mittelfeldspielers war offenbar ein persönliches Telefonat mit Milan-Trainer Massimiliano Allegri. Dabei soll der Coach Goretzka seine sportlichen Pläne erläutert und ihm eine zentrale Rolle im Mittelfeld zugesichert haben.

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Dreijahresvertrag in Mailand

Neben der sportlichen Perspektive lockt Milan auch mit einem langfristigen Dreijahresvertrag sowie einem attraktiven Gesamtpaket aus Gehalt, Bonuszahlungen und einem hohen Einstiegsbonus. Die „Rossoneri“ planen demnach fest mit Goretzka als erfahrenem Führungsspieler, der im zentralen Mittelfeld mehrere Aufgaben übernehmen kann.

Damit setzt der siebenfache Champions-League-Sieger sich gegen mehrere namhafte Konkurrenten durch. Unter anderem sollen Inter Mailand, Juventus Turin, die SSC Neapel, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und Fenerbahce an den 31-Jährigen interessiert gewesen sein. Der Deal könnte nun schon vor der WM fixiert werden.