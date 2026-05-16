Rettungstaucher stirbt bei Suche nach Leichen

Das Drama um die fünf toten Italiener auf den Malediven geht weiter. Nun ist auch ein Rettungstaucher bei der Suche nach den Leichen ums Leben gekommen.

Das schreckliche Tauchunglück vor den Malediven hat nun auch ein sechstes Menschenleben gefordert. Ein Rettungstaucher ist bei der Suche nach den verunglückten Urlaubern in den gefährlichen Unterwasserhöhlen des Vaavu-Atolls gestorben.

Stabsfeldwebel Mohamed Mahdee war Teil des Teams, das in bis zu 60 Metern Tiefe versucht hatte, die Leichen zu bergen. Nach einem Taucheinsatz wurde er in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wo er später ums Leben kam.

Eine Leiche geborgen

Bei dem Unglück waren am Donnerstag fünf Taucher, drei Frauen und zwei Männer, ums Leben gekommen. Bisher wurde lediglich die Leiche eines 44-Jährigen geborgen. Das schlechte Wetter erschwere die Bergung der anderen Toten, wie das italienische Außenministerium am Samstag mitteilte.

Derzeit wechseln sich acht maledivische Taucher bei den Einsätzen ab. Zwei von ihnen seien bereits abgetaucht, um den Eingang zu dem Höhlensystem zu lokalisieren, in dem die italienischen Taucher verschwunden sind. Weitere sechs Taucher sollen in mehreren Schichten nach den Vermissten suchen und versuchen, die Leichen an die Oberfläche zu bringen.

Italiener galten als erfahrene Taucher

Die erfahrenen italienischen Taucher, darunter zwei Meeresforscherinnen, wollten die sogenannten "Kandu" erforschen - natürliche Kanäle zwischen der inneren Lagune und dem offenen Meer - sowie die Unterwasserhöhlen von Alimathaa. Das Labyrinth aus Korallenhöhlen wurde ihnen offenbar zum Verhängnis. Die Gruppe tauchte ab und blieb offenbar unter Wasser eingeschlossen. Laut den maledivischen Behörden waren die Taucher von dem Safari-Boat "Duke of York" aus gestartet, einer 36 Meter langen Jacht. Das Schiff war am vergangenen Sonntag mit rund 30 Touristen von Malé zu einer einwöchigen Kreuzfahrt ausgelaufen.

Die fünf Italiener galten als erfahrene Taucher und befanden sich laut Berichten im Rahmen eines meeresbiologischen Forschungsprojekts auf den Malediven. Offenbar entschieden sie sich, die Höhlen von Alimathaa zu erkunden. Nach dem Einstieg in eine erste Höhle drang die Gruppe vermutlich in ein zweites Höhlensystem vor, das bis in etwa 60 Meter Tiefe reicht und rund 260 Meter lang sein soll. Experten vermuten, dass die Taucher dort die Orientierung verloren und vergeblich versucht haben könnten, einen Ausgang zu finden, wobei aufgewirbelter Schlamm und Sand die Sicht vollständig nahmen.

Als mögliche Ursache wird unter anderem eine Sauerstoffvergiftung ("Hyperoxie") genannt, die bei tiefen Tauchgängen durch hohen Druck und eine erhöhte Sauerstoffkonzentration auftreten kann. Zudem könnten schlechte Wetterbedingungen oder plötzlich auftretende Aufwärtsströmungen die Rückkehr an die Oberfläche erschwert haben. Der Wetterdienst der Malediven hatte für das Gebiet aufgrund des starken Windes eine gelbe Warnung herausgegeben.