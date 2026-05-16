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© Getty

Nachfolger Sinwars

Hamas bestätigt Tod von Kommandant Haddad

16.05.26, 12:07
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Die radikal-islamistische palästinensische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen bestätigt den Tod des Kommandanten Izz al-Din al-Haddad. 

 Die israelische Regierung hatte Haddad als einen der Architekten des überraschenden Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 bezeichnet. Haddad war zum Militärchef der Hamas im Gazastreifen aufgestiegen, nachdem Mohammad Sinwar im Mai 2025 von Israel getötet worden war.

In mehreren Moscheen im Norden des Gazastreifens wurde bereits zuvor der Tod des Hamas-Kommandeurs verkündet. Der Kommandant des bewaffneten Teils der Hamas, der Qassam-Brigaden, sei den Märtyrertod gestorben, wurde Augenzeugen zufolge in Moscheen erklärt.

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