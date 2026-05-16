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Bangkok
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Thailand

Zug rammt Bus: Mindestens 8 Tote in Bangkok

16.05.26, 13:29
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In der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind bei einem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Linienbus mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 

Weitere Menschen wurden bei dem Vorfall am Samstagnachmittag (Ortszeit) verletzt, berichteten thailändische Medien unter Berufung auf die örtlichen Behörden.

Bangkok
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Ein Zug habe den Bus nahe der Bahnstation Makkasan erfasst, als dieser die Gleise überquerte, hieß es in den Berichten unter Berufung auf Augenzeugen. Der Bus sei mitgerissen worden und gegen mehrere nahestehende Autos und Motorräder geprallt, woraufhin diese in Brand geraten seien. Auf Fotos waren dicke Rauchschwaden und mehrere ausgebrannte Fahrzeuge zu sehen.

Bangkok
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Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Behörden hätten eine Untersuchung der Unfallursache eingeleitet, hieß es.

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