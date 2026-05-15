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Oliver Glasner
© Getty

Bundesliga ruft

Heißes Gerücht um Oliver Glasner (51)

Von
15.05.26, 12:56
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Ein deutscher Top-Klub angelt nach dem österreichischen Trainer. 

Oliver Glasner wird Crystal Palace bekanntlich nach Ende der aktuellen Saison verlassen. Nachdem der 51-Jährige zuletzt immer wieder mit englischen Vereinen in Verbindung gebracht wurde, gibt es nun Gerüchte über eine Rückkehr nach Deutschland.

Wie die BILD berichtet, steht Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen vor dem Aus. Der Däne verpasste mit dem Meister von 2024 den Einzug in die Champions League und dürfte am Samstag gegen den HSV das letzte Mal auf der Trainerbank der Werkself sitzen.

Hjulmand
© Getty

Rückkehr nach Deutschland?

Als einer der Top-Favoriten für die Nachfolge gilt laut BILD Oliver Glasner. Der Österreicher trainierte in der Bundesliga bereits Wolfsburg und Frankfurt und genießt in Deutschland weiterhin einen ausgezeichneten Ruf. Als weitere Kandidaten werden der Spanier Míchel und Filipe Luis genannt.

Ob Glasner bereit ist, Leverkusen zu übernehmen, ist offen. Der Österreicher hat stets betont, am liebsten in der Premier League bleiben zu wollen. Bevor der 51-Jährige nun eine Zukunftsentscheidung trifft, möchte er Crystal Palace aber noch zu seinem dritten Titel führen. Am 27. Mai treffen die Eagles im Conference-League-Finale auf Rayo Vallecano.

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