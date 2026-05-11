Nicht Liverpool: Xabi Alonso verhandelt mit Spitzenklub

Xabi Alonso könnte schon bald wieder einen Trainer-Job haben, mit einem absoluten Top-Klub sollen die Verhandlungen bereits laufen, allerdings handelt es sich überraschenderweise dabei nicht um den FC Liverpool.

Seit seinem Blitz-Aus im Winter bei Real Madrid gilt Xabi Alonso als begehrtester Trainer am Markt. In Spaniens Hauptstadt konnte der 44-jährige Spanier zwar 24 von 34 Spielen gewinnen, allerdings kippte die Stimmung innerhalb der Kabine. Am Ende zog Klub-Boss Florentino Perez die Reißleine und beendete die Ära Alonso nach nicht einmal einem halben Jahr.

Aufgrund Alonsos unglaublicher Erfolge mit Leverkusen ist er dennoch ein absoluter Top-Mann und heiß begehrt. Er sprach auch offen darüber, dass die Fußstapfen von Carlo Ancelotti zu groß waren und die Aufgabe Real Madrid für ihn noch zu früh kam.

Immer wieder wird der Spanier mit Vereinen aus der Premier League in Verbindung gebracht. Vor allem sein Ex-Klub Liverpool galt lange Zeit als Top-Favorit als neuer Arbeitgeber. Doch dort dürfte der umstrittene Übungsleiter Arne Slot noch eine Chance bekommen.

Alonso verhandelt mit Premier-League-Gigant

Trotzdem verdichten sich die Anzeichen, dass Alonso nächstes Jahr in der Premier League an der Seitenlinie stehen wird. Zwar wurden auch schon Manchester City - sollte Pep Guardiola seinen Rücktritt bekannt geben - und Newcastle United, wo Eddie Howe angezählt ist, genannt. Doch ein anderer Spitzenklub dürfte bereits konkrete Gespräche mit dem Spanier führen.

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Wie "The Athletic" und "TEAMTalk" berichten, wollen die Verantwortlichen des FC Chelsea Xabi Alonso unbedingt an die Stamford Bridge locken. Bei den Blues wurde Liam Rosenior nach wenigen Monaten wieder entlassen und man ist wieder auf Trainersuche.

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Den Berichten zufolge sei Alonso auch offen für das Job-Angebot aus Londons Hauptstadt, wo unter anderem auch Oliver Glasner auf der Kandidatenliste steht. Fans wollen sogar auch auf einem Flug-Tracker entdeckt haben, dass eine Chelsea-Delegation auf dem Weg nach San Sebastian ist, um den Deal klar zu machen. Für die Londoner ist die Marschroute klar: Der neue Trainer soll noch vor der WM (ab 11. Juni) feststehen und präsentiert werden.