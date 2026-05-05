Mbappé unzufrieden: Bricht Real-Kabine auseinander?

Ein Bericht der französischen "L'Equipe" könnte große Probleme bei Real Madrid aufgedeckt haben. Superstar Kylian Mbappé soll zunehmend unzufrieden sein und sich vom restlichen Team distanzieren, was bei denen wiederum nicht gut ankommt. Droht die Eskalation?

Die Saison läuft für die Königlichen gar nicht nach Wunsch, Kronjuwelen wird es diesmal keine geben. Unter den erfolgsverwöhnten Kickern wächst deshalb natürlich der Unmut, im Hintergrund geht es zwischenmenschlich bergab.

Bereits seit mehreren Wochen hat sich laut dem Bericht Mbappé vom restlichen Team entfernt, was die restliche Kabine nicht gut aufgenommen haben soll. Im Training war der 27-Jährige "wütend und mit beleidigenden Worten" respektlos gegenüber einem Co-Trainer, der in einem Trainingsmatch Linienrichter spielte, so "The Athletic". Zu einem gemeinsamen Mittagessen kam er 40 Minuten zu spät. Die fehlenden Konsequenzen für das Verhalten verschärfen die Wut weiter.

Vorgetäuschte Verletzung bei Mbappé?

Ein enges Verhältnis hat der Franzose zu seinen Landsmännern Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni und Eduardo Camavinga, da hört es aber schon auf. Das Verhältnis zu Vinicius Jr. ist bereits seit Längerem angespannt, auch die unterschiedlichen Meinungen zu Xabi Alonso spielten dabei eine Rolle.

Und auch beim aktuellen Coach Alvaro Arbeloa gehen die Meinungen auseinander, der 43-Jährige rückte den Brasilianer wieder in den Fokus - sehr zum Missfallen von Mbappé, der bereits auf den neuen Trainer im Sommer hoffen soll. Auch zu Jude Bellingham ist der Kontakt schlechter geworden.

Die Real-nahe Zeitung "Marca" spricht sogar davon, dass der Superstar "die Nase voll" haben soll von der Situation im Klub und deswegen gegen Betis sogar eine Verletzung vorgetäuscht haben. Real Madrid scheint auch weiterhin nicht zur Ruhe zu kommen.