Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Emil Brix
© ORF 2 (Screenshot)

EU-Gipfel

Experte: "EU-Mitgliedschaft der Ukraine kann Teil einer Friedenslösung sein"

23.04.26, 22:00
Teilen

Top-Diplomat Emil Brix war am Donnerstagabend Gast in der "ZiB2". 

In Nikosia kamen die EU-Staats- und -Regierungschefs zum Gipfel zusammen und bewilligten 90 Milliarden für die Ukraine. Hat die Ungarn-Wahl den Bewegungsspielraum der EU im Ukraine-Konflikt erhöht?

"Orbán wird nicht vermisst"

Der Top-Diplomat und Europaexperte Emil Brix war dazu Gast bei Martin Thür in der ZIB2. "Orbán wird nicht vermisst", so Brix, es sei aber möglich, dass weitere Orbáns kommen, Brix nannte Bulgarien oder Slowenien. Der EU-Rat habe eine sehr starke Entscheidungsgewalt - was bedeute, dass "selbst das kleinste Mitglied blockieren kann". Sollte man das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen? Brix hält das "für gefährlich, was den Zusammenhalt der EU betrifft". Dann seien auch weitere Austritte möglich. Man brauche bessere Wege zu einer Einstimmigkeit.

Brix: "Wenn wir nicht zur Kenntnis nehmen, dass sich die Union nicht mehr vertiefen kann, dann werden wir ein Problem bekommen. Man hat Orbán einmal auf einen Kaffee gebeten - und dann hat es sehr wohl eine Entscheidung gegeben."

Soll die Ukraine EU-Mitglied werden? "Ich glaube, dass es am Ende des Ukraine-Krieges eine mögliche Mitgliedschaft - ohne Datum - Teil eines Sicherheitspaketes sein wird." Fix sei jedenfalls, dass die EU schnellere Entscheidungen treffen müsse.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen