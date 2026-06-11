Aufreger: Bibliothek entfernt Grosz-Buch

Aufreger in Melk: Die Stadtbibliothek entfernt das Buch von Polit-Blogger Gerald Grosz.

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Im Schaukasten der Stadtbücherei Melk wurde das neue Buch "Ab nach Hause" von Polit-Blogger Gerald Grosz angekündigt. Das dürfte aber nicht allen gepasst haben.

Denn das Buch wurde mittlerweile wieder aus dem Programm genommen, wie der ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl gegenüber der "NÖN" erklärt. "Eine Stadtgemeinde sollte keine hetzerischen politischen Werke bewerben", beschwerte sich zuvor etwa ein Bibliotheksbesucher. Allerdings: Das Buch wurde ursprünglich überhaupt erst zur Ausleihe angeboten, da es einige Anfragen dazu gab. Gemischte Gefühle also für das neue Werk des Polit-Bloggers.

Grosz: "Skandalöser Akt der Zensur"

Grosz selbst reagiert via oe24 jedenfalls empört: Er ortet einen "skandalösen Akt der Zensur durch die ÖVP". Und: "Was kommt als Nächstes? Verbrennen sie vielleicht meine Bücher?", fragt sich Grosz.

Der Polit-Blogger sieht in dem Rückzieher einen "Hofknicks" der ÖVP vor den "linken und progressiven" Kräften.

Grosz' neues Buch ("Ab nach Hause", Leopold Stocker Verlag) setzt sich mit der aktuellen Asylpolitik auseinander und will alternative Wege aufzeigen.