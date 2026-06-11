TV
E-Paper
Politik

Momentum-Institut

"Spar-Budget trifft jeden Haushalt mit 277 Euro"

© APA/HANS PUNZ
Die Experten vom AK-nahen Momentum-Institut rechnen mit dem Budget von Finanzminister Markus Marterbauer ab
OE24 auf Google bevorzugen

Dass die FPÖ am Budget von SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer kein gutes Haar lässt, ist klar. Jetzt kommt aber auch Kritik aus Marterbauers früherer beruflichen Umgebung, denn auch das AK- und gewerkschaftsnahe Momentum-Institut sieht das Doppelbudget kritisch.

Vor allem kleinere Einkommen betroffen

"Das Sparbudget spart am falschen Platz", heißt es in einem sogenannten Verteilungscheck des von Barbara Blaha geleiteten Instituts: "Die sozialen
Einschnitte fallen tiefer aus als notwendig bei Pensionen, Arbeit und Soziales mit 1,8 Milliarden Euro im Endausbau", heißt es.

Getroffen würden Geringbezahlte, Familien und Pensionist:innen. Ärmere Haushalte und die untere Mittelschicht erleiden die größten  Einkommenseinbußen relativ zu ihrem Einkommen. Über drei Viertel der Haushalte sind von den Sparmaßnahmen betroffen. Überproportional betroffen seien deshalb die vier untersten Einkommensgruppen: "Ärmere Haushalte (aber nicht die Ärmsten) sowie die untere Mittelschicht erleiden die stärksten Einbußen im Vergleich zu ihrem Haushaltseinkommen. Das zweitärmste Einkommenszehntel erfährt die größten relativen Einkommensverluste. Sie verlieren im Mittel 0,9 Prozent ihres Nettohaushaltseinkommens im Jahr."

Jeder Haushalt zahlt 277 Euro im Jahr

Momentum hat auch die Gesamtkosten des Sparbudgets für den einzelnen Haushalt ausgerechnet: "Im Mittel kosten die analysierten Budgetmaßnahmen einen heimischen Haushalt 277 Euro netto im Jahr. Das entspricht 0,5 Prozent ihres jährlichen Nettohaushaltseinkommens. In 3,2 Millionen der 4,2 Millionen Haushalte ist zumindest eine Person von einer der Maßnahmen berührt."

Momentum schlägt Vermögenssteuern vor

Blahas Experten schlagen anstelle von Sparpaketen vor allem Vermögenssteuern vor. Hier die ganze Liste:

Auch interessant

Finanzminister im ORF gegrillt

Die Analyse: Das kann Marterbauers neues Budget

"Ahnungslosigkeit": Marterbauer kontert Kickl

Koalitions-Krach wegen Marterbauer-Sager

Marterbauer: Längste Budgetrede seit mindestens 20 Jahren

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Enthüllt: So läuft die geheime ORF-Wahl heute ab

Höhere Strafen für Verkehrssünder

"Ahnungslosigkeit": Marterbauer kontert Kickl

Finanzminister im ORF gegrillt

"Hammer und Sichel" - Kickl attackiert Marterbauer

Geheim-Brief an Stiftungsrat zur ORF-Wahl

Also doch: Grüne stimmen riesigem Energiegesetz zu

"Spar-Budget trifft jeden Haushalt mit 277 Euro"

Nach Budget-Rede: Wird zu hart gespart?

Sterbehilfe: Regierung bringt Neuregelung auf den Weg