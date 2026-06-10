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oe24-Auswertung

Marterbauer: Längste Budgetrede seit mindestens 20 Jahren

© APA/HELMUT FOHRINGER
Die Budgetrede von Markus Marterbauer war rekordverdächtig lang. Zumindest in den letzten 20 Jahren gab es keine längere.
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Satte 98 Minuten nahm sich Finanzminister Markus Marterbauer, um das Doppelbudget 2027/28 im Parlament vorzustellen. Rekordverdächtig lang.

oe24 hat die letzten 20 Jahre ausgewertet und keine längere Budgetrede eines Finanzministers gefunden.

  • Wilhelm Molterer (2007): 63 Minuten, Doppelbudget
  • Josef Pröll (2009): 63 Minuten, Doppelbudget
  • Josef Pröll (2010): 67 Minuten, Doppelbudget
  • Maria Fekter (2011): 92 Minuten
  • Maria Fekter (2012): 82 Minuten
  • Michael Spindelegger (2014): 62 Minuten, Doppelbudget
  • Hans Jörg Schelling (2015): 55 Minuten
  • Hans Jörg Schelling (2016): 53 Minuten
  • Hartwig Löger (2018): 75 Minuten, Doppelbudget
  • Gernot Blümel (2020): 31 Minuten
  • Gernot Blümel (2021): 34 Minuten
  • Magnus Brunner (2022): 81 Minuten
  • Magnus Brunner (2023): 90 Minuten
  • Markus Marterbauer (2025): 78 Minuten, Doppelbudget
  • Markus Marterbauer (2026): 98 Minuten, Doppelbudget

Vor Molterer war übrigens Karl-Heinz Grasser (ÖVP) am Werk. Zu seinen Budgetreden lassen sich allerdings schwer Redezeiten finden. 2004 war seine Rede jedenfalls 73 Minuten lang. Die anderen dürften sich wohl in einer ähnlichen Dimension bewegt haben.

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