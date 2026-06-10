Marterbauer: Längste Budgetrede seit mindestens 20 Jahren

Die Budgetrede von Markus Marterbauer war rekordverdächtig lang. Zumindest in den letzten 20 Jahren gab es keine längere.

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Satte 98 Minuten nahm sich Finanzminister Markus Marterbauer, um das Doppelbudget 2027/28 im Parlament vorzustellen. Rekordverdächtig lang.

oe24 hat die letzten 20 Jahre ausgewertet und keine längere Budgetrede eines Finanzministers gefunden.

Wilhelm Molterer (2007): 63 Minuten, Doppelbudget

Josef Pröll (2009): 63 Minuten, Doppelbudget

Josef Pröll (2010): 67 Minuten, Doppelbudget

Maria Fekter (2011): 92 Minuten

Maria Fekter (2012): 82 Minuten

Michael Spindelegger (2014): 62 Minuten, Doppelbudget

Hans Jörg Schelling (2015): 55 Minuten

Hans Jörg Schelling (2016): 53 Minuten

Hartwig Löger (2018): 75 Minuten, Doppelbudget

Gernot Blümel (2020): 31 Minuten

Gernot Blümel (2021): 34 Minuten

Magnus Brunner (2022): 81 Minuten

Magnus Brunner (2023): 90 Minuten

Markus Marterbauer (2025): 78 Minuten, Doppelbudget

Markus Marterbauer (2026): 98 Minuten, Doppelbudget

Vor Molterer war übrigens Karl-Heinz Grasser (ÖVP) am Werk. Zu seinen Budgetreden lassen sich allerdings schwer Redezeiten finden. 2004 war seine Rede jedenfalls 73 Minuten lang. Die anderen dürften sich wohl in einer ähnlichen Dimension bewegt haben.