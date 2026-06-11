Transfer-Knall: ÖFB-Star vor Wechsel zu Schalke

Der neunfache österreichische Nationalspieler Junior Adamu steht unmittelbar vor einem Transfer zum deutschen Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 25-jährige Stürmer Junior Adamu absolviert am heutigen Donnerstag den obligatorischen Medizincheck beim Traditionsklub aus Gelsenkirchen, berichtet die BILD.

Bei Königsblau trifft der Angreifer auf bekannte Gesichter mit klarem Österreich-Bezug: Geleitet wird das Team von Trainer Miron Muslic, zudem steht ÖFB-WM-Nachrücker Dejan Ljubicic im Kader des Aufsteigers. Die Ablösesumme für den Offensivspieler soll laut Medienbericht bei 800.000 Euro liegen, wobei noch zusätzliche Bonuszahlungen fließen können.

Medizincheck am Donnerstag

Junior Adamu steht seit seinem Wechsel im Jahr 2023 vom österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg zum SC Freiburg in der deutschen Bundesliga unter Vertrag. Damals stand bei der Erfüllung aller entsprechenden Klauseln und Boni noch eine kolportierte Rekord-Ablösesumme von bis zu 9,5 Millionen Euro im Raum.

Stationen in Europa

Bei den Breisgauern lief es für den ÖFB-Kicker allerdings nicht immer nach Wunsch. In seinen insgesamt 67 Pflichtspielen für den SC Freiburg erzielte er sieben Tore, wurde dabei von den Trainern jedoch meistens als Joker von der Auswechselbank gebracht. Das vergangene Halbjahr war der Nationalspieler nach Schottland ausgeliehen. Für den Traditionsverein Celtic absolvierte er sechs Spiele und konnte dabei zwei Scorerpunkte sammeln. Nun wartet mit Schalke 04 eine neue Aufgabe in Deutschland.