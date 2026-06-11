Spanien-Superstar auf Shopping-Tour bei "Walmart"

Die Fußballwelt blickt dieser Tage nach Nordamerika, wo am Donnerstag die WM eröffnet wird. Spaniens Superstar wurde unterdessen bei einem ungewöhnlichen Shopping-Trip gesichtet.

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Das sieht man in Europa wohl kaum. Superstar Lamine Yamal geht im US-Bundesstaat Georgia auf ganz gewöhnliche Einkaufstour. Das 18-jährige Barcelona-Ausnahmetalent war diesmal allerdings nicht im nächstgelegenen Gucci-Store, sondern ganz volksnah bei der legendären Supermarkt-Kette Walmart.

Während der Star-Kicker mittlerweile in Europa keinen Schritt mehr machen kann, ohne von Selfie-Jägern und Groupies belagert zu werden, dürfte er in den USA noch nicht so sehr im Rampenlicht stehen.

Gemütlicher Ausflug

Gemütlich schlendert er mit vollgepacktem Wagerl von der Kassa in Richtung Parkplatz. Nahezu unbemerkt. Nur ein paar Edelfans haben den Promi erkannt und die Schnappschüsse direkt auf Social Media hochgeladen.

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So entspannt und ruhig wird man die Superstars aber in Europa dennoch kaum zu sehen bekommen.