Rainer Pariasek (61): Koffer-Streit vor ORF-Pause

Nach sechs Wochen in den USA trat Rainer Pariasek die Heimreise an, wo eine neue Aufgabe auf ihn wartet.

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Während der WM begeisterte Rainer Pariasek die heimischen Fans im TV. Gemeinsam mit Andreas Herzog sorgte man beinahe täglich für Lacher vor den Bildschirmen.

Während der Kult-Moderator oftmals wegen manchen Aussagen aus der Reihe tanzt und auch beim ORF selbst gegen heftige Widerstände ankämpfen musste, fliegen ihm die Herzen seiner Fans weiter zu. Noch dazu war die WM-Verpflichtung von Herzog ein Geniestreich der Verantwortlichen am Küniglberg.

Die beiden haben sich perfekt ergänzt und die gute Stimmung in die heimischen Wohnzimmer übertragen. Während Herzog nun zu seinem Stamm-Sender Sky zurückkehrt, gibt es für Pariasek eine Pause, ehe er sich einer neuen Aufgabe widmet.

Auszeit nach sechs Wochen WM

Denn nach dem Monster-Programm bei der Weltmeisterschaft in den USA gibt es jetzt einmal eine Auszeit. Die ersten Bundesliga-Sendungen und Europacup-Spiele finden ohne das Gesicht des ORF-Sport statt.

Dafür wartet im Herbst eine neue Aufgabe auf ihn. Vom 10. bis 13. September wird er das Amt des Präsidenten des Poysdorfer Bezirkswinzerfestes übernehmen und die Position von Ski-Legende Fritz Strobl übernehmen. Vor dem Abflug aus den USA gab es allerdings noch ein kleines Drama am Flughafen.

"Koffer-Streit" vor Abflug

Herzog postete ein Video auf Social Media, kurz vor dem Check-in. "Da ist schon mal der Koffer, der wird gleich eingecheckt", freut sich Herzog nach sechs Wochen USA auf die Rückkehr nach Wien. Im Hintergrund taucht Pariasek mit drei (!) Koffern auf. Scherzhaft meint der Ex-Rapidler: "Schau, da kommt der nächste Koffer."

Pariasek dürfte die Ankündigung noch nicht gehört haben und fragt: "Hast du dich schon wieder über meine drei Koffer lustig gemacht?" Scheinbar dürfte das ein Thema gewesen sein, mit dem er schon länger aufgezogen wurde.

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Herzog bleibt ehrlich: "Nein, ich habe mich nur über einen Koffer lustig gemacht." Pariasek wusste genau, wer gemeint war, und deutete Tränen an. Ein kleiner, absolut nicht ernst gemeinter Streit unter Freunden beendet damit das WM-Abenteuer des TV-Kultduos Herzog und Pariasek, die nun - zumindest beruflich - leider wieder getrennte Wege gehen müssen.