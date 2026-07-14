Unser Team
TV
E-Paper
Sport

Live im TV

Pariasek outet Geheimnis von ORF-Experte Herzog

© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Beim Giganten-Duell zwischen Spanien und Frankreich im WM-Halbfinale durfte auch das legendäre ORF-Duo Rainer Pariasek und Andi Herzog nicht fehlen.
OE24 auf Google bevorzugen

Es ist alles angerichtet für ein richtig geniales WM-Halbfinale in Dallas. In der Heimstätte der Dallas Cowboys begrüßten Pariasek und Herzog die ORF-Zuschauer.

Auch interessant

SO gefährlich ist ein Gewitterasthma

Mega-Unwetter: Südautobahn überflutet

T-Rex-Skelett um 50 Millionen Dollar versteigert

Sichtlich gut gelaunt war das legendäre Duo ganz oben unter dem Dach auf den TV-Plätzen stationiert.

Da entlockte Pariasek der ÖFB-Legende ein kleines Geheimnis. "Ja es stimmt, mir schlottern die Knie", verriet Herzog.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

"Ich habe ein bisserl Höhenangst", beichtete der ORF-Experte.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

US-Urlaub von Rangnick heizt DFB-Gerüchte an

Rangnick: "Natürlich hätten wir uns ..."

Von Algerien bis Spanien: Das war Arnautovics WM

Jetzt beginnt das große Rangnick-Casting

ÖFB-Star im Liebesglück: "Ich glaube, ich heirate meine beste Freundin"

WM-Held Schlager vor Wechsel zu Kult-Klub

Enthüllt: ÖFB-Team klettert in FIFA-Rangliste nach oben

Nach WM-Tränen: Neues Kapitel für Marko Arnautovic

Alaba-Hammer: Spitzenklub nimmt ÖFB-Kapitän wieder ins Visier

Pariasek outet Geheimnis von ORF-Experte Herzog