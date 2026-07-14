Pariasek outet Geheimnis von ORF-Experte Herzog

Beim Giganten-Duell zwischen Spanien und Frankreich im WM-Halbfinale durfte auch das legendäre ORF-Duo Rainer Pariasek und Andi Herzog nicht fehlen.

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Es ist alles angerichtet für ein richtig geniales WM-Halbfinale in Dallas. In der Heimstätte der Dallas Cowboys begrüßten Pariasek und Herzog die ORF-Zuschauer.

Sichtlich gut gelaunt war das legendäre Duo ganz oben unter dem Dach auf den TV-Plätzen stationiert.

Da entlockte Pariasek der ÖFB-Legende ein kleines Geheimnis. "Ja es stimmt, mir schlottern die Knie", verriet Herzog.

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"Ich habe ein bisserl Höhenangst", beichtete der ORF-Experte.