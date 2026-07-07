Unser Team
TV
E-Paper
Sport

Teamchef-Alarm

US-Urlaub von Rangnick heizt DFB-Gerüchte an

Ein Mann mit Brille und dunklem Sakko steht nachdenklich am Spielfeldrand eines Fußballspiels.
© APA/AFP/PATRICK T. FALLON
ÖFB-Coach als Völler-Erbe hoch im Kurs
OE24 auf Google bevorzugen

Ralf Rangnick plötzlich wieder ein DFB-Thema? Während in New York um Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer gepokert wird, rückt hinter den Kulissen ausgerechnet der ÖFB-Teamchef in den Fokus.

Auch interessant

Trump wusste nicht, was eine rote Karte ist

Nach WM-Eklat: Jetzt spricht Flo Balogun

Wer muss denn jetzt heimrudern?

Rangnick ist nach der WM nicht nach Österreich zurückgekehrt, sondern verbringt noch einige Urlaubstage in den USA. Gut möglich, dass sich der 68-Jährige auch das WM-Finale am 19. Juni in New York ansieht. Brisant: Genau dort will der DFB in den kommenden Tagen die entscheidenden Gespräche mit Klopp führen. Im Verband wird zudem über die künftige Führungsstruktur spekuliert. DFB-Sportdirektor Rudi Völler galt als einer der größten Befürworter des zurückgetretenen Julian Nagelsmann. Sollte er seinen Posten räumen, könnte Rangnick für eine übergeordnete Rolle interessant werden.

Klopp und Rangnick verbindet zudem eine Red-Bull-Vergangenheit.

Ein Wechsel erscheint derzeit allerdings unwahrscheinlich: Rangnick verlängerte erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag als ÖFB-Teamchef bis zur EM 2028.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Alaba: Ziel ist Italien oder USA

Nach WM-Aus: So geht es für das ÖFB-Team jetzt weiter

US-Urlaub von Rangnick heizt DFB-Gerüchte an

Rangnick und die Haberer-Mentalität

Nach Arnautovic-Abschied: Stürmer-Alarm beim ÖFB

Diesen Team-Spirit braucht unser Land

Diesen Schritt hätte Alaba schon viel früher tun sollen

Nach WM-Aus: ORF-Hammer um Rainer Pariasek

Arnautovic sorgt mit Posting für Gänsehaut

Alaba-Knall: ÖFB-Kapitän trainiert schon in Miami