US-Urlaub von Rangnick heizt DFB-Gerüchte an

ÖFB-Coach als Völler-Erbe hoch im Kurs

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Ralf Rangnick plötzlich wieder ein DFB-Thema? Während in New York um Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer gepokert wird, rückt hinter den Kulissen ausgerechnet der ÖFB-Teamchef in den Fokus.

Rangnick ist nach der WM nicht nach Österreich zurückgekehrt, sondern verbringt noch einige Urlaubstage in den USA. Gut möglich, dass sich der 68-Jährige auch das WM-Finale am 19. Juni in New York ansieht. Brisant: Genau dort will der DFB in den kommenden Tagen die entscheidenden Gespräche mit Klopp führen. Im Verband wird zudem über die künftige Führungsstruktur spekuliert. DFB-Sportdirektor Rudi Völler galt als einer der größten Befürworter des zurückgetretenen Julian Nagelsmann. Sollte er seinen Posten räumen, könnte Rangnick für eine übergeordnete Rolle interessant werden.

Klopp und Rangnick verbindet zudem eine Red-Bull-Vergangenheit.

Ein Wechsel erscheint derzeit allerdings unwahrscheinlich: Rangnick verlängerte erst vor wenigen Wochen seinen Vertrag als ÖFB-Teamchef bis zur EM 2028.