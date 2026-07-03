Alaba: Ziel ist Italien oder USA

Sehr lange stand David Alaba nach dem 0:3 noch am Rasen mit Ralf Rangnick zusammen. Teamchef und Kapitän diskutierten über die Ursachen der Chancenlosigkeit gegen den Europameister.

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Beide hatten das in dieser Form nicht so erwartet: "Ich bin leer", gestand er in seinem ersten Servus-TV-Interview. Durchaus glaubhaft, dass er nach 29 mit Bayern München und Real Madrid gewonnenen Titeln total auf seine erste Weltmeisterschaft fokussiert war und sich in den letzten Wochen keine Gedanken über seine Zukunft machte, bei welchem Klub er nächste Saison spielen wird.

Das heftige Wortgefecht mit Florian Grillitsch knapp vor Schluss, das auf eine Rettungsaktion auf der Linie folgte, war für den ansonst ruhigen Alaba ungewohnt, zeigte, wie groß der Frust nach dem 117. Länderspiel, seinem ersten über 90 Minuten seit dem 12. Oktober 2025 (0:1 gegen Rumänien in Bukarest), war.

Er wusste, dass nichts mehr zu holen war und sein Wunsch, als vier Partien bei der WM zu bestreiten, nicht mehr in Erfüllung gehen konnte. Jetzt braucht er einige Tage, um über die Enttäuschung hinwegzukommen. Dann geht es um seinen neuen Klub. Stress macht er sich deswegen aber sicher keinen.

Leider nicht Dallas, sondern Linz

Wie bei seinem letzten Wechsel von Bayern München zu Real Madrid ist Pini Zahavi dabei. Der 82-jährige Israeli, den damals Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen "geldgierigen Piranha" nannte, gilt als einer der mächtigsten und aggressivsten Strippenzieher im Klub-Fußball, der Anfang der 2000er-Jahre sogar einen Klub vermittelte und verkaufte (Chelsea an den Oligarchen Roman Abramowitsch), wird für Alaba seine Beziehungen in die italienische Serie A und in die nordamerikanische Major League Soccer spielen lassen.

Fußball-Berater Pini Zahavi © Getty Images

Bevor er einem Klub zusagt, wird Alaba auch Rangnick um Rat fragen. Der Teamchef bezeichnete seinen Kapitän als "Glücksfall" für einen Trainer. Rangnick wird auf Alaba nicht verzichten wollen. Aber reizen den Kapitän noch die Rückkehr in die Nations League A und seine dritte Europameisterschaft? Da Alaba auch mit 34 Jahren noch hungrig nach Erfolgen ist, kann man annehmen, dass Rangnicks 50. Länderspiel als Teamchef zugleich das 118. seines Kapitäns sein wird.

Leider nicht am Montag in Dallas im Achtelfinale der EM gegen Portugal und Cristiano Ronaldo, sondern erst am 24. September in Linz zum Auftakt der Nations League gegen Israel und Oscar Gloukh.