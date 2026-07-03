Diesen Schritt hätte Alaba schon viel früher tun sollen

Der oe24-Experte leidet mit Marko Arnautovic und hofft auf die richtige Entscheidung von David Alaba.

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Beim emotionalen Abschied von Marko Arnautovic hätte auch ich fast eine Träne zerdrückt. Marko wird dem Team fehlen – als Fußballer, als Persönlichkeit und als Leader in der Kabine.

Jetzt müssen Gregerl oder Sasa Kalajdzic für die Tore sorgen – für sie wird‘s nicht leicht, das Vakuum hinter Arnautovic zu füllen. Und dann hab ich doch die Hoffnung, dass irgendwann ein neuer Goalgetter auftaucht.

Argentinier und Spanier waren zu gut für uns

Bei dieser WM fehlte uns vorne die Durchschlagskraft. Aber daran allein lag es nicht, dass wir die großen Erwartungen nicht annähernd erfüllen konnten. Im Gegensatz zur Quali haben wir unser Spiel nicht annähernd durchgezogen – technisch hervorragende Gegner wie Argentinien oder Spanien waren schlicht und einfach zu gut, gegen sie konnten wir unser Pressing nicht durchziehen.

Ich bin gespannt, wie Rangnick weitermacht und ob er weiter auf Kapitän Alaba setzen kann. Nach dem Abschied bei Real Madrid muss sich David einen Verein suchen, bei dem er endlich wieder Spielpraxis bekommt. Aber das hätte er schon vor einem Jahr tun sollen.