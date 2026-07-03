Bye, Bye Blake! Taylor lädt Ex-BFF nicht zur Hochzeit

Zwischen Blake Lively und Taylor Swift scheint es weiter zu kriseln. Die Schauspielerin soll nicht mal zur Hochzeit der Sängerin eingeladen worden sein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ihre unmittelbar bevorstehende Hochzeit mit Football-Star Travis Kelce soll für Taylor Swift der schönste Tag ihres Lebens werden – doch über all dem Partytrubel und den letzten Vorbereitungen liegt ein dunkler Schatten: die Beziehung zu ihrer einst engen Freundin Blake Lively. Noch ist nicht sicher, ob die Schauspielerin tatsächlich nicht an der offiziellen Hochzeitszeremonie teilnehmen wird, doch beim Probedinner am Donnerstagabend war diese bereits nicht dabei. Markiert das Jawort der Sängerin nun das endgültige Freundschafts-Aus der beiden?

Promis feiern ohne Blake Lively

Laut aktuellenn US-Berichten verbrachten Lively und ihr Ehemann Ryan Reynolds den Donnerstag weit weg von New York City, wo der Auftakt der Hochzeitsfeierlichkeiten stattfand. Gesehen wurde das Ehepaar stattdessen auf einer Farm in Lake Placid, wo es Tochter Betty bei einem Reitturnier unterstützte. Etwa viereinhalb Stunden entfernt wurde derweil das Probedinner von Taylor Swift ausgerichtet, zu dem laut Medienberichten unter anderem Stars wie Gigi Hadid, Bradley Cooper und Musik-Produzent Jack Antonoff gekommen waren.

Keine Einladung wegen Set-Skandal

© Instagram

Blake hatte eben noch familiäre Verpflichtungen und könnte noch bei der Hochzeit aufschlagen. Doch besonders wahrscheinlich ist das nicht. Angeblich soll sie nämlich nicht einmal eine Einladung erhalten haben. Zwischen den ehemaligen engen Freundinnen herrscht nämlich schon länger Eiszeit. Auslöser soll der Riesenstreit zwischen Lively und ihrem "Nur noch ein einziges Mal"-Co-Star Justin Baldoni gewesen sein. Neben massiven Differenzen am Set und Vorwürfen der sexuellen Belästigung soll es zudem zu einem Streit zwischen Baldoni und Reynolds gekommen sein, den Taylor Swift beobachtet haben soll. Weiter hieß es, Lively habe ihrem Schauspielkollegen mit der Reichweite ihrer berühmten Freundin gedroht. Dass sie in den medienträchtigen Skandal hineingezogen wurde, soll Swift so gar nicht gefallen haben.

Geheime Chatnachrichten aufgetaucht

Im Zuge des Gerichtsprozesses zwischen den Schauspielern kamen laut "Stern.de" allerdings auch Chatnachrichten ans Licht, die Hinweise darauf gaben, dass sich die Freundinnen schon vor dem Eklat entfremdet hatten. Wie der Bruch nun genau verlief, wissen wohl nur die beiden. Fest steht: Sollte Lively tatsächlich nicht zur Hochzeit der "The Fate of Ophelia"-Interpretin eingeladen sein, dürfte das das endgültige Ende ihrer Beziehung bedeuten. Denn was könnte verletzender sein, als nicht zur Mega-Hochzeit einer Freundin eingeladen zu sein, die nicht aus Geldmangel Abstriche machen muss, sondern sich ganz bewusst dagegen entschieden hat?