Eric Stehfest: Blitz-Hochzeit nach Scheidung!

Kaum zehn Monate nach dem Ehe-Aus mit seiner Noch-Frau Edith fackelt Eric Stehfest nicht lange und plant mit seiner neuen Partnerin Sarah Scheil bereits den nächsten Gang vor den Altar.

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Der einstige GZSZ-Star meint es absolut ernst. Nach einer turbulenten Trennungsphase hat Eric Stehfest in seiner neuen Partnerin Sarah die Frau fürs Leben gefunden. Die Zukunftspläne des frisch verliebten Paares sind dabei alles andere als vage, wie der 37-Jährige nun im Interview mit der Bild-Zeitung verriet: "Sarah und ich wissen, dass das jetzt die Liebe fürs Leben ist. Wir sind bereit, durch alle Lebensphasen gemeinsam zu gehen." Der nächste Schritt auf diesem gemeinsamen Weg ist auch schon fix fixiert: "Als Nächstes folgt jetzt meine Scheidung, weil ich Sarah gerne heiraten möchte."

Gefunkt hat es ganz modern über die sozialen Medien. Sarah schickte dem Schauspieler eine persönliche Nachricht auf Instagram, woraufhin dieser sie prompt zu einem seiner DJ-Auftritte einlud. Seit diesem Abend sind die beiden unzertrennlich. Dass beide Partner eine bewegte Vergangenheit und jeweils zwei Kinder mit in die Beziehung bringen, schweißt sie nur noch enger zusammen.

Der Traum von der großen Patchwork-Familie

Für Stehfest, der die Beziehung erst kürzlich mit einem romantischen Strandfoto im Netz öffentlich gemacht hat, ist der Neustart ein echtes emotionales Befreiungsmanöver. Nach den schweren Zeiten der letzten Monate blickt er wieder voll Optimismus nach vorne: "Manchmal findet man die große Liebe erst nach dem schlimmsten Sturm, wenn der Glaube an wahre Liebe fast erloschen ist."

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Die neuen Vaterpflichten für Sarahs Nachwuchs nimmt der Schauspieler jedenfalls mit Begeisterung an. "Ihre Kinder habe ich bereits ins Herz geschlossen. Jetzt können wir den Traum von einer großen glücklichen Familie leben", schwärmt der 37-Jährige. Das Jawort soll der endgültige Schlusspunkt unter ein turbulentes Kapitel und der Startschuss in ein neues, harmonisches Familienleben werden.