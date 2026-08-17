Platz 1! Eberhofer bremst sogar "Spider-Man" aus

Über 57.000 Besucher. Das „Steckerlfischfiasko" stürmt in Österreich bei den Besucherzahlen auf Platz 1. Spider-Man schafft aber dennoch etwas mehr Umsatz.

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Am Mittwoch hoben die Kultstars Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Susi Gmeinwieser (Lisa Maria Potthoff) und Rudi Birkenberger( Simon Schwarz) ihren neuen Kino-Hit "Steckerlfischfiasko" mit einer Gala-Premiere in Wien aus der Taufe. In Folge besuchte das Hauptdarsteller-Trio in Folge auch noch Salzburg, Regau, Linz und Pasching. Jetzt bekommen sie die Rechnung für ihren Premieren-Einsatz präsentiert. In Österreich stürmt das witzige „Steckerlfischfiasko" mit 57.500 Besuchern auf Platz 1 der Charts. Damit begeisterte der 10. Eberhofer-Krimi bei uns am Wochenende um 12.100 Besucher mehr als „Spider-Man".

Hype um die "Steckerlfischfiasko"-Stars bei der Wien-Premiere. © Facebook

Spannend: "Brand New Day", das in Österreich schon bei 426.000 Besuchern und 5,91 Millionen Euro Kassa hält, machte am Wochenende auch wegen der Überlänge 669.000 Euro Kassa und sicherte sich damit Platz 1 beim Einspiel-Ergebnis. Einen Hauch vor dem "Steckerlfischfiasko" (667.000 Euro).

Im "Steckerlfischfiasko" muss Eberhofer den Mord am "Steckerlfischkönig" aufklären. © Constantin Film

In der deutschen Heimat gab es für den bayrischen Kultpolizisten in Punkto Umsatz freilich nur Platz 3. Da bleibt "Spider-Man" der Kino-König: 5,7 Millionen Euro Kassa bei 455.000 Besuchern. Auch "Die Odyssee" mit 3,5 Millionen Euro Umsatz und 250.000 Besuchern und konnte sich noch vor dem "Steckerlfischfiasko", das am Wochenende 330.000 Kinofans begeisterte aber "nur" 3,3 Millionen Euro einspielte, behaupten.