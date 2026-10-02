Kiewel-Beben: ZDF fällt Entscheidung!

Das ZDF hat nun offiziell Stellung bezogen und klargestellt, wie es für Publikumsliebling Andrea Kiewel beim traditionsreichen "ZDF-Fernsehgarten" weitergeht.

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Vor wenigen Wochen erschütterte eine programmstrategische Entscheidung des ZDF die Fangemeinde: Die beliebte Silvestershow mit Andrea Kiewel und Co-Moderator Johannes B. Kerner wird zum Jahreswechsel 2026/2027 nicht mehr ausgestrahlt. Das plötzliche Aus für die traditionsreiche Open-Air-Übertragung vom Brandenburger Tor nährte in der Branche umgehend Spekulationen darüber, ob beim Sender generell eine Verjüngung des Unterhaltungsprogramms geplant sei.

Die Verunsicherung im Publikum war nicht unbegründet, denn die Welt der öffentlich-rechtlichen Sonntagsshows befindet sich im Umbruch. Seit dem beschlossenen Aus für das beliebte Format "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross im Ersten wächst die Sorge um die Zukunft der klassischen TV-Unterhaltung spürbar. Vor diesem Hintergrund stellten sich Millionen treue Zuschauer die bange Frage, ob nun womöglich auch der feste Stammplatz von Kiewel beim sonntäglichen Aushängeschild ins Wanken geraten könnte.

Klares Bekenntnis des Senders zu Kiwi

Auf die brodelnde Gerüchteküche reagierte die Sendeleitung in Mainz nun mit deutlichen Worten. Auf direkte Anfrage der renommierten Fernsehzeitschrift "Super TV" schuf das ZDF rasch absolute Klarheit über die Zusammenarbeit mit der Erfolgsmoderatorin. Der Sender bestätigte unmissverständlich, dass Andrea Kiewel die traditionsreiche Sendung auch in Zukunft weiterhin moderieren wird. Für die treue Fangemeinde bedeutet diese Mitteilung eine spürbare Entwarnung nach Wochen der Ungewissheit.

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Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht sie mittlerweile für den "ZDF-Fernsehgarten" vor der Kamera. Für ein Millionenpublikum ist die Moderatorin, die liebevoll nur "Kiwi" genannt wird, längst untrennbar mit dem sonntäglichen Showklassiker auf dem Mainzer Lerchenberg verbunden. Ihr unverwechselbarer Moderationsstil, ihre Spontaneität und ihre emotionale Nähe zu den Stars und den Fans vor Ort haben das Format über Jahrzehnte hinweg zu einer verlässlichen Quotensäule des Senders geformt.

Aktuelle Tournee und Vorfreude auf die neue Saison

Gegenwärtig befindet sich Andrea Kiewel mit ihrem Team auf einer herbstlichen "Fernsehgarten"-Tournee, um die laufende Saison gebührend abzuschließen. Die Stationen an der Nordseeküste stehen unmittelbar bevor: Am 4. Oktober meldet sich die Moderatorin mit einer Live-Sendung aus Bremerhaven, ehe am 11. Oktober eine dort vorab aufgezeichnete Ausgabe über die Bildschirme flimmert. Mit dieser maritim geprägten Folge verabschiedet sich der Quotenhit planmäßig in die wohlverdiente Winterpause.

Die Bestätigung des Senders stellt sicher, dass sich das Fernsehpublikum auch im kommenden Jahr auf die gewohnte Dosis Musik und Unterhaltung freuen darf. Nach der senderbedingten Ruhephase im Winter wird Andrea Kiewel wie gewohnt zur neuen Freiluftsaison auf den Lerchenberg zurückkehren. Für das ZDF bleibt die Moderatorin damit auch in bewegten Fernsehzeiten das verlässliche Gesicht des sonntäglichen Live-Spektakels.