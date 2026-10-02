Kaulitz-Zwillinge: Suff-Eklat bei ARD!

Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz sind seit vielen Jahren für ihre ausgeprägte Feierlaune bekannt. In ihrem brandneuen Band-Podcast "Zugabe im Tokio Hotel" packen die Musiker über vergangene Zeiten aus.

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Während Bill und Tom Kaulitz bereits seit dem Jahr 2021 mit ihrem Erfolgspodcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" regelmäßig Spitzenplätze in den Streaming-Charts belegen, feiern nun erstmals alle vier Bandmitglieder eine gemeinsame Podcast-Premiere. In der neuen Reihe "Zugabe im Tokio Hotel" sitzen die Zwillinge zusammen mit Bassist Georg Listing und Schlagzeuger Gustav Schäfer am Mikrofon. Die vertraute Runde nutzt das Format, um schonungslos auf die turbulenten Anfangsjahre ihres kometenhaften Aufstiegs zurückzublicken.

Dabei wird schnell deutlich, wie extrem das Leben der jungen Musiker damals getaktet war. Bill Kaulitz, dessen Hang zu ausgiebigen Nächten bereits in der bandeigenen Netflix-Dokumentation thematisiert wurde, erinnert sich an die damalige Sorglosigkeit. Die Band habe sich früher überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, zu welcher Uhrzeit man eigentlich nach Hause komme. Das Feiern gehörte für die Teenie-Stars nach Konzerten und Preisverleihungen schlichtweg zum festen Programm.

Durchzechte Nacht nach MTV-Triumph in München

Auch Tom Kaulitz steht seinem Bruder beim Thema Feiern in nichts nach. Der Gitarrist und Ehemann von Topmodel Heidi Klum gab im Gespräch offen zu, dass er vor allem die körperliche Belastbarkeit vergangener Tage vermisse. Als Bandkollege Georg Listing scherzhaft einwarf, Tom sei doch nach wie vor ein echter Jungspund, ging der Musiker ins Detail. Er erinnerte sich an einen legendären TV-Moment aus dem Jahr 2007, der den damaligen Lebensstil der Band perfekt widerspiegelt.

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Im Herbst 2007 räumten Tokio Hotel bei den renommierten MTV Europe Music Awards in der Münchner Olympiahalle groß ab und gewannen eine der begehrten Trophäen. Nach der offiziellen Verleihung stürzten sich die Musiker kopfüber in die exklusive MTV-After-Show-Party. Geschlafen wurde in dieser Nacht keine einzige Sekunde. Statt ins Hotelbett ging es für die Bandmitglieder in den frühen Morgenstunden im volltrunkenen Zustand direkt weiter zum nächsten beruflichen Verpflichtungstermin.

Katerfreier Vollrausch vor Millionenpublikum in der ARD

Das Ziel der Reise war ausgerechnet eine der traditionsreichsten Familiensendungen des deutschen Fernsehens. Tokio Hotel waren im selben Monat als prominente Stargäste für die große ARD-Samstagabendshow "Frag doch mal die Maus" gebucht, dem beliebten Primetime-Ableger der legendären "Sendung mit der Maus". Völlig übermüdet und noch mit erheblichem Restalkohol im Blut stellten sich die damals blutjungen Musiker vor die Kameras des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Dass die Teenie-Idole direkt von der Bar ins TV-Studio gestolpert waren, bemerkte im Publikum und vor den Bildschirmen damals niemand. Bill Kaulitz pflichtete seinem Zwillingsbruder bei und erklärte, dass der Körper solche Alkoholexzesse damals problemlos weggesteckt habe. Ein Kater sei in jungen Jahren kaum spürbar gewesen, während durchfeierte Nächte heute ganz andere körperliche Konsequenzen nach sich ziehen. Mit dieser ehrlichen Anekdote beweisen die Musiker einmal mehr, wie wild die Ära ihres internationalen Durchbruchs wirklich war.