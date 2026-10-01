Lagerfeld-Erbe: Choupette geht leer aus!

Sieben Jahre nach dem Tod von Mode-Schöpfer Karl Lagerfeld ist die Entscheidung um seinen gigantischen Nachlass in Höhe von rund 260 Millionen Euro gefallen.

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Seit dem Ableben der Mode-Legende im Jahr 2019 lieferten sich Anwälte, Nachlassverwalter und das Umfeld des Designers eine zähe juristische Auseinandersetzung um das verbliebene Riesenvermögen. Immer wieder spekulierte die internationale Modewelt darüber, welchen Anteil seine geliebte Edelfellnase erhalten würde. Schließlich betonte der Modemacher zeitlebens öffentlich: "Ich habe nur eine große Liebe: meine Katze Choupette." Berichten der britischen Zeitung "Daily Mail" zufolge wurden die offiziellen Begünstigten der Lagerfeld-Millionen nun endgültig festgelegt – und das Tier taucht auf der Erbenliste nicht auf.

Dahinter steckt unter anderem die französische Gesetzgebung. Nach französischem Erbrecht ist es Tieren grundsätzlich untersagt, direkt als Erben von Geldmitteln, Wertpapieren oder Immobilien eingesetzt zu werden. Weder die Birma-Katze noch ihre Betreuerin erhalten somit Anteile aus dem offiziellen Nachlass.

Diese Vertrauten teilen sich das Millionen-Erbe

Statt des berühmten Haustiers dürfen sich langjährige Weggefährten, Vertraute und Schützlinge der Mode-Ikone über das Vermögen freuen. Zur Familie und Verwandtschaft in Hamburg pflegte Lagerfeld vor seinem Tod keinerlei Kontakt, weshalb aus den Reihen seiner Verwandten niemand bedacht wurde. Das Erbe teilen sich folgende Personen:

Sébastien Jondeau: Der langjährige persönliche Assistent, Leibwächter und engste Vertraute des Designers.

Der langjährige persönliche Assistent, Leibwächter und engste Vertraute des Designers. Hudson Kroenig: Das Model-Patenkind des Schöpfers, das bereits als Kind über die Laufstege der Welt schritt.

Das Model-Patenkind des Schöpfers, das bereits als Kind über die Laufstege der Welt schritt. Brad Kroenig: US-Fotomodel und Vater von Hudson Kroenig, der über Jahre zu Lagerfelds engstem Zirkel gehörte.

US-Fotomodel und Vater von Hudson Kroenig, der über Jahre zu Lagerfelds engstem Zirkel gehörte. Baptiste Giabiconi: Das französische Male-Model und langjährige Muse des Couturiers.

Luxus-Versorgung für Choupette dennoch gesichert

Trotz der offiziellen Leermeldung im Testament muss Choupette keineswegs darben. Zu Lebzeiten flog das Edeltier im Privatjet und im Rolls-Royce über den Globus, wurde von zwei persönlichen Zofen, einem Leibwächter sowie einem eigenen Küchenchef umsorgt und feierte rauschende Geburtstagspartys. Für die Zeit nach seinem Tod hatte der vorausschauende Designer bereits vorgesorgt.

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Choupette lebt seit dem Tod ihres berühmten Herrchens bei Lagerfelds ehemaliger Haushälterin Françoise Caçote im Großraum Paris. Dieser hatte er ein stattliches Anwesen mit Garten überschrieben und zudem eine beträchtliche Summe zur Sicherung des laufenden Lebensunterhalts des Tiers eingerichtet. Im US-Magazin "The Atlantic" schilderte Caçote ihren Alltag mit der Millionärs-Katze: "Ich tue mein Bestes, um ihre Wünsche zu erfüllen. Ich arbeite in Teilzeit, um sie zu unterstützen. Sie bekommt all die Liebe, Aufmerksamkeit und Fürsorge, die sie braucht." Damit bleibt das Wohlbefinden der berühmtesten Katze der Welt auch ohne Erbscheine für immer gesichert.