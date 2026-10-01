Remus wird 40: Herz-Schock rüttelte ihn wach

Der bekannte Luxusmakler Marcel Remus feiert am 3. Oktober seinen 40. Geburtstag und blickt auf zwei Jahrzehnte voller Millionendeals und TV-Erfolge auf Mallorca zurück. Nach einem ernsten gesundheitlichen Schock zieht der Unternehmer nun eine Bilanz und stellt sein Leben für das neue Jahrzehnt um.

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Der Weg an die Spitze war für Marcel Remus von harten Rückschlägen und Vorurteilen geprägt. In seiner Schulzeit hatte er schwer zu kämpfen, wurde regelmäßig gemobbt und kassierte im Fach Mathematik verlässlich eine Fünf. Aussagen seiner Lehrer wie "Aus dir wird nichts, du schaffst nichts, du kannst nichts" brannten sich tief in sein Gedächtnis ein – dienten ihm aber zeitlebens als größte Motivation, um es der ganzen Welt zu beweisen. Vor 20 Jahren wagte er schließlich den mutigen Schritt, wanderte nach Mallorca aus und baute aus dem Nichts ein Luxus-Immobilienimperium auf.

Der große Durchbruch im Fernsehen gelang ihm mit dem beliebten VOX-Format "mieten, kaufen, wohnen", das ihn über Nacht im gesamten deutschsprachigen Raum berühmt machte. Heute vermittelt Remus millionenschwere Prachtvillen an internationale Unternehmer, Wirtschaftsgrößen und Sportstars wie den ehemaligen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Zuletzt zeigte sich der Star-Makler in einer bewegenden TV-Dokumentation von seiner verletzlichen Seite, als er wegen einer schwierigen Familiensituation vor laufenden Kameras mit den Tränen kämpfte.

Notfall im Spital: Der Weckruf seines Körpers

Dass der jahrelange Arbeitsrausch nicht spurlos an ihm vorüberging, erfuhr Marcel Remus vor genau fünf Jahren auf dramatische Weise. Mit dem akuten Verdacht auf einen Herzinfarkt wurde der Luxusmakler per Notfall ins Krankenhaus eingeliefert. Zwar bestätigte sich der gefürchtete Infarkt bei den anschließenden Untersuchungen glücklicherweise nicht, doch das Warnsignal seines völlig überlasteten Körpers war unmissverständlich.

Dieses Schockerlebnis führte zu einem grundlegenden Umdenken in seinem Alltag: Einmal im Jahr absolviert er eine intensive Regenerationskur im renommierten Gesundheitszentrum Vivamayr.

Eigener Privatkoch: In seinem Zuhause sorgt ein eigener Koch für ausgewogene Mahlzeiten mit minimalem Öleinsatz und so gut wie keinem Zucker.

In seinem Zuhause sorgt ein eigener Koch für ausgewogene Mahlzeiten mit minimalem Öleinsatz und so gut wie keinem Zucker. Regelmäßige Kontrollen: Erst in der Vorwoche gab der Kardiologe nach einem umfassenden Herz-Check vollkommenes grünes Licht.

Erst in der Vorwoche gab der Kardiologe nach einem umfassenden Herz-Check vollkommenes grünes Licht. Neue Hobbys und Ausgleich: Remus plant den Einstieg in Padel und Golf sowie die Teilnahme an einem Salsa-Tanzkurs.

20-Millionen-Deals gingen immer vor: Jetzt hilft die Mama

Rückblickend bezeichnet Remus die ständige Vernachlässigung seines Privatlebens als den größten Fehler seiner gesamten Karriere. Wenn ein Freund Geburtstag feierte und gleichzeitig ein Kunde anrief, der eine Luxusvilla für 20 Millionen Euro um 18 Uhr besichtigen wollte, hatte die Arbeit stets oberste Priorität. Dies soll sich im neuen Lebensjahrzehnt ändern, indem er mehr Aufgaben abgibt. Seine Mutter arbeitet bereits seit einem Jahrzehnt als Maklerin in seiner Firma – nun lautet die Devise: "Attacke, Mama, mach du das!"

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Auch in Liebesdingen lässt der Star-Makler die Dinge gelassen auf sich zukommen. Aktuell ist Remus Single und meidet Dates auf Mallorca gänzlich, um dem extremen Getratsche auf der Insel aus dem Weg zu gehen. Für die Zukunft nach seinem 40. Geburtstag schließt er jedoch weder eine spätere Hochzeit noch eigene Kinder aus: Getreu seinem persönlichen Motto "Sag niemals nie" blickt der Erfolgsmakler optimistisch und gesundheitsbewusst nach vorne.