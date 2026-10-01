Jim Carrey: Geheim-Hochzeit in L.A.

Hollywood-Star Jim Carrey hat überraschend wieder geheiratet und seiner Langzeitfreundin Min Ah das Ja-Wort gegeben.

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Der beliebte Schauspieler Jim Carrey hat wieder den Schritt vor den Traualtar gewagt. Wie das Promi-Magazin "People" unter Berufung auf einen Sprecher bestätigte, heiratete der Star seine Partnerin Min Ah. Laut Berichten des Promiportals "TMZ" fand die feierliche Zeremonie vor Kurzem in Los Angeles statt. Das Paar zeigte sich bereits im Februar gemeinsam beim französischen Filmpreis César in Paris, wo er bei seiner Dankesrede betonte, wie sehr er seine Partnerin liebe, und sie als wunderbare Gefährtin und Engel bezeichnete.

Turbulente Jahre in der Liebe

Das Liebesleben des Schauspielers war in der Vergangenheit von Höhen und Tiefen geprägt. Zu seinen früheren Beziehungen gehören mehrere bekannte Stationen:

Seine erste Heirat, aus der im Jahr 1987 sein einziges Kind hervorging.

Die im Jahr 1996 geschlossene Ehe mit Schauspielerin Lauren Holly, die nach wenigen Monaten endete.

Die fünfjährige Partnerschaft mit Model Jenny McCarthy, die im Frühjahr 2010 endete.

Große Erfolge auf der Leinwand

Internationalen Ruhm erlangte Jim Carrey durch seine unverwechselbare körperliche Komik und seine Rollen in großen Kinohits wie "Die Truman Show", "Die Maske" und "Vergiss mein nicht". Mit der erneuten Heirat schlägt der gefeierte Komiker nun privat ein neues, glückliches Kapitel an der Seite von Min Ah auf.