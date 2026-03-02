Lange war es ruhig um den Kanadier, doch nun feierte er bei der 51. César-Verleihung in Paris sein großes internationales Comeback.

Jim Carrey, der durch Kultfilme wie „Die Maske“ oder „Der Grinch“ weltberühmt wurde, erhielt bei der 51. César-Verleihung in Paris einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Der Auftritt war hochemotional, besonders weil er seine Rede seinem verstorbenen Vater widmete.

© Getty Images

Mehr zum Thema Stars

Das überraschte alle

Doch neben der Auszeichnung standen vor allem zwei Dinge im Fokus der Zuschauer:

Die legendäre Mimik: Auch mit 64 Jahren bewies er, dass seine „Gesichtsdisco“ immer noch perfekt funktioniert.

Das veränderte Aussehen: Fans diskutierten im Netz über sein auffallend straffes und glattes Gesicht.

Wilde Theorien: Auf Social Media behaupteten User sogar, Carrey sei durch einen Klon ersetzt worden.

© Getty Images

Irre Fragen am roten Teppich

Die Spekulationen gingen so weit, dass ein Reporter den Schauspieler in Paris direkt fragte: „Sind Sie der echte Jim Carrey?“ Der Hollywood-Star reagierte sichtlich irritiert mit einem kurzen „Was?!“. In den sozialen Netzwerken häuften sich währenddessen Kommentare, die sein verändertes Aussehen mit Beauty-Eingriffen erklärten: „Er muss viel an seinem Gesicht machen lassen haben“, hieß es dort unverblümt.

© Getty Images

Ein bemerkenswerter Auftritt

Trotz der optischen Diskussionen und der bizarren Klon-Theorie gab es für den „Grimassen-König“ in Paris Standing Ovations. Jim Carrey ist und bleibt die Nummer 1 der Hollywood-Komiker, egal wie viel im Netz über sein Äußeres gerätselt wird.