Pollen-Alarm! Mit diesen Tricks retten Allergiker ihre Joggingrunde
Pollenflug

Pollen-Alarm! Mit diesen Tricks retten Allergiker ihre Joggingrunde

02.03.26, 09:51
Frühlingsgefühle? Von wegen! Für Pollen-Allergiker:innen wird die Joggingrunde im Park zur Qual. Doch wer fit bleiben will, muss kein Risiko eingehen. Wir verraten Ihnen, welche einfachen Tricks helfen.

Frühlingszeit ist Laufzeit, doch für Allergiker:innen wird die Joggingrunde im Park jetzt zum absoluten Albtraum. Tränende Augen, Fließschnupfen und Atemnot statt Endorphin-Ausschüttung? Das muss nicht sein! Wer die richtigen Kniffe kennt, kann trotz Heuschnupfen draußen Vollgas geben. Wir verraten, wie Sie den Pollen einfach davonlaufen. 

Pollen-Alarm! Mit diesen Tricks retten Allergiker ihre Joggingrunde
Das Timing ist alles: Wann Sie sporteln sollten

Wer zur falschen Zeit trainiert, setzt seine Lunge einem regelrechten Pollen-Bombardement aus. Setzen Sie auf diese Zeitfenster:

  • Nach dem Regen: Das ist der absolute Gold-Standard! Ein kräftiger Schauer wäscht die Luft rein. Nutzen Sie das Zeitfenster direkt nach dem Regen für Ihr Training.
  • Stadt vs. Land: Hier gilt die Faustregel: In der Stadt ist die Belastung morgens am geringsten. Auf dem Land sollten Sie Ihre Laufschuhe hingegen erst am Abend schnüren. 

Pollen: Wo die Gefahr lauert

Meiden Sie klassische „Pollen-Hotspots“. Blühende Wiesen, weite Felder und vor allem Birken-Alleen sind im Frühling tabu. Besser: Suchen Sie Schutz in Nadelwäldern, die harzigen Bäume filtern die Luft besser. Wer im Urlaub ist oder in der Nähe wohnt, sollte ans Meer ausweichen; die salzhaltige Brise ist Balsam für die Atemwege. 

Pollen-Alarm! Mit diesen Tricks retten Allergiker ihre Joggingrunde
Augen: Die richtige Ausrüstung

Pollen gelangen nicht nur über die Nase ins System, sondern auch über die Schleimhäute der Augen. Tragen Sie beim Sport unbedingt eine gut schließende Sport-Sonnenbrille. Sie fungiert wie ein Schutzschild und verhindert das typische Brennen und Tränen. 

Die „Danach“-Strategie: Bringen Sie den Feind nicht ins Haus

Das Training ist vorbei, doch die Pollen kleben an Ihnen. 

  • Kleidung sofort wechseln: Ziehen Sie die Sportklamotten nicht im Schlafzimmer aus.
  • Haare waschen: Ein absolutes Muss vor dem Schlafengehen, um die eingefangenen Pollen auszuwaschen.

Wenn gar nichts mehr geht: Training anpassen

Hören Sie auf Ihren Körper! Bei extrem hohem Pollenflug sollten Sie die Intensität herunterschrauben. Wenn die Atemwege zu stark gereizt sind, ist es keine Schande, auf Indoor-Sport im Fitnessstudio oder im Schwimmbad auszuweichen.

