Das sollten Sie in der Woche vom 2. März bis 8. März laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 02.03. - 08.03.
Montag - 02. März 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Das Abendessen früh einnehmen oder ganz weglassen. Herzschwache Menschen sollten sich schonen. Ätherische Öle nur in einer Qualität verwenden.
Dienstag – 03. März 2026
- Vollmond
- Jungfrau
Der heutige Vollmond eignet sich gut zum Fasten. Ausreichend trinken ist wichtig. Die Farben Weiß und Gelb unterstützen den Tag.
Mittwoch – 04. März 2026
- Mond nimmt ab
- Jungfrau
Eine gute Phase zum Abnehmen beginnt. Die Mahlzeiten etwas reduzieren. Abends leichte Kost bevorzugen. Bei Gelüsten ein Glas Wasser trinken.
Donnerstag – 05. März 2026
- Mond nimmt ab
- Waage
Massagen unterstützen die Entschlackung. Die Augen heute gut schützen. Sanfte Übungen für Hüfte und Beckenboden sind empfehlenswert.
Freitag – 06. März 2026
- Mond nimmt ab
- Waage
Wäsche im abnehmenden Mond wird besonders sauber. Es wird deutlich weniger Waschmittel benötigt. Das schont Umwelt und Abwasser!
Samstag – 07. März 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Jetzt ist der perfekte Moment, um Pflanzen zu gießen und zu düngen, sie wachsen kräftig. Ungünstig: Haare waschen oder schneiden.
Sonntag – 08. März 2026
- Mond nimmt ab
- Skorpion
Guter Tag für einen Frühjahrsputz. Hausarbeiten fallen heute leichter von der Hand und versprechen bessere Ergebnisse.