Die günstigsten Reiseziele Europas: Hier kostet der Traumurlaub fast nichts!

Sie träumen von der großen weiten Welt, aber Ihr Bankkonto sagt „Nein“? Keine Sorge! Wir haben die ultimative Lösung für alle Sparfüchse und Abenteurer: Das Reisemagazin „Time Out“ hat die günstigsten Reiseziele Europas gekürt!

Reisen gehört zweifellos zu den schönsten Dingen im Leben. Die Welt entdecken, neue Kulturen kennenlernen und Abenteuer erleben, doch die Preise steigen gefühlt überall. Wer allerdings ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, das Fernweh stillen möchte und keine Lust auf überteuerte Touristenfallen hat, sollte jetzt genau aufpassen. Hier sind die Top 6 der besten Budget-Ziele Europas, die Sie garantiert nicht verpassen wollen!

Platz 1: Bosnien und Herzegowina

Wenn es um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in ganz Europa geht, führt an diesem Land kein Weg vorbei. Während alle in die überfüllten Nachbarländer strömen, finden wir in Bosnien und Herzegowina noch erschwingliche Preise. Die Klassiker wie Sarajevo und Mostar sind wunderschön und budgetfreundlich, aber es geht sogar noch günstiger.

© Getty Images

Haben Sie schon mal von Travnik gehört? Eine charmante Kleinstadt voller prächtiger Architektur, in der Sie das beste Grillfleisch des Landes serviert bekommen. Oder Jajce, wo es spektakuläre Wasserfälle mitten in der Stadt gibt! Diese Ziele sind nicht nur extrem günstig, sondern noch echte Geheimtipps, die von Menschenmassen verschont geblieben sind.

Platz 2: Litauen

© Getty Images

Kultur, Küste und kaum Kosten? Willkommen in Litauen! Egal, ob Sie sich in den historischen Gassen von Vilnius und Kaunas verlieren, sich an der Ostseeküste in Klaipėda und Neringa den Wind um die Nase wehen lassen oder die spirituelle Energie in Šiauliai spüren, dieses Land fesselt Sie, schont aber Ihren Geldbeutel. Besonders 2026 lohnt sich die Reise, denn Litauen feiert viele coole Jubiläen, wie den 180. Geburtstag des legendären "Bücherschmugglers" Jurgis Bielinis und 100 Jahre litauisches Radio.

Platz 3: Serbien

© Getty Images

Belgrad war gestern! Die Hauptstadt hat viel von ihrem günstigen Charme eingebüßt, doch das serbische Hinterland haben viele noch nicht auf dem Schirm. Städte wie Kraljevo und Novi Pazar sind echte Schnäppchen und strotzen nur so vor Geschichte. Das absolute Highlight: Die nördliche Region Vojvodina. In Städten wie Subotica und Zrenjanin verschmelzen Kulturen, Architekturstile und kulinarische Traditionen zu einem faszinierenden Mix, und das alles für ganz kleines Geld!

Platz 4: Polen

© Getty Images

Vergessen Sie Krakau und Warschau, die wahren Budget-Schätze Polens liegen abseits der ausgetretenen Pfade! Städte wie Posen, Breslau und Lublin sind architektonische Meisterwerke, bei denen Gotik, Renaissance und Jugendstil aufeinandertreffen. Zu einer aufregenden Stadt hat sich auch das ehemalige Industriezentrum Kattowitz gemausert. Allein die Kulturzone Strefa Kultury ist eine Reise wert!

Platz 5: Albanien

© Getty Images

Albanien ist aktuell eines der aufregendsten Länder Europas und übertrifft die Erwartungen seiner Besucher jedes Mal aufs Neue. Das Highlight? Die Küste! Orte wie Sarandë, Vlorë und Himarë bieten Ihnen Riviera-Feeling und kristallklares Wasser zu Preisen, bei denen man sich unweigerlich die Augen reibt. Aber auch abseits des Strandes pulsiert das Leben: Shkodër im Norden überrascht als Fahrrad-Hauptstadt, und Tirana ist eine der am meisten unterschätzten Metropolen Europas.

Platz 6: Bulgarien

© Getty Images

Mit dem Jahreswechsel 2025/2026 ist das Land der Eurozone beigetreten. Ob das Land also auf Dauer so günstig bleibt, wird sich zeigen, aber jetzt ist die perfekte Zeit für einen Besuch! Plovdiv ist eine der faszinierendsten Städte Europas und punktet mit einem der besterhaltenen römischen Theater der Welt inklusive Panoramablick. Das Must-See 2026: Das Rila-Kloster. Dieses Jahr wird hier groß gefeiert, denn der Gründer Ivan Rilski wäre stolze 1150 Jahre alt geworden.