Sarah Engels: "Jetzt ist meine Zeit gekommen!"

Sarah Engels zählt zu den bekanntesten deutschen Popstars – und stellt sich jetzt einer neuen Herausforderung: dem ESC-Vorentscheid. Im Interview mit MADONNA spricht sie über Karriere, Selbstvertrauen und ihre neuen Lebensziele. Und darüber, warum sich dieser Moment für sie genau richtig anfühlt.

Sarah Engels erfindet sich immer wieder neu – als Musikerin, Unternehmerin und starke Stimme für junge Frauen. Aktuell zeigt sich die 33-jährige Kölnerin von einer besonders kreativen Seite: Mit Sàlea präsentiert Sarah Engels Anfang März ihre erste eigene Modekollektion für About You – eine sommerliche Linie, die Cozy-Vibes und Glamour perfekt vereint. Beim Shooting zur neuen Kampagne nahm sich die Sängerin Zeit für ein Zoom-Interview und sprach nicht nur über ihre neuen Designs, sondern auch über Selbstzweifel, mutige Entscheidungen, starke Frauen und ihren Traum vom Eurovision Song Contest.

Erzählen Sie uns von Ihrer neuen Kollektion für About You. Wie ist Sàlea entstanden?

Sarah Engels: Wir haben schon letztes Jahr mit der Planung begonnen – was für mich total verrückt war, weil es für About You ganz normal ist, so weit im Voraus zu denken. Für mich war das eher so: Hä? Es kommt doch erst noch Weihnachten, und jetzt soll ich mir schon Sommersachen vorstellen? (lacht) Aber es hat viel Spaß gemacht. Wir haben eine richtig tolle Kollektion kreiert, und ich freue mich auf das Ergebnis und bin sehr gespannt, was die Leute dazu sagen werden.

Haben Sie ein Lieblingspiece aus der neuen Kollektion?

Engels: Schwierig zu sagen. Wir shooten schon den ganzen Morgen, und ich mag generell sehr sommerliche Sachen, weil ich einfach ein Sommerkind bin. Es sind wunderschöne Kleider dabei, ich liebe aber auch die Denim-Sets. Davon haben wir auch zwei in der Kollektion.

Wie unterscheidet sich Ihr persönlicher Stil im Alltag von dem, was Sie auf der Bühne tragen?

Engels: Sehr. Wenn man mich von Social Media kennt, weiß man, dass ich im Alltag super cosy unterwegs bin – es muss einfach gemütlich sein. Ich trage zwar auch gerne Jeans, aber auf der Bühne muss es natürlich glamourös sein: Es soll glitzern, ins Auge fallen. Das Schöne an den Pieces aus meiner Kollektion ist aber, dass viele Sets dabei sind, die man total gemütlich mit Hausschuhen tragen kann – und sobald man High Heels dazu kombiniert, hat man direkt einen tollen Abendlook. Genau das habe ich mir für die Kollektion gewünscht.

Sie sind Sängerin, Designerin und Unternehmerin. Was haben Sie auf Ihrem Weg gelernt?

Engels: Ich war 17, als ich ins Business gestartet bin, und es hat sich ein bisschen angefühlt, als würde man mich in ein Haifischbecken werfen. Natürlich gab es schwierige Phasen, aber heute denke ich: Das gehört zum Leben dazu. Es ist sogar wichtig, auch mal hinzufallen, um wieder aufstehen zu können. Ich bin total dankbar, dass ich all das erleben darf – meine Musik zu machen, jetzt mit About You meine eigene Kollektion zu haben und mich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Das ist mein Antrieb: Neues lernen, wachsen. Gerade auch dieses ganze „starke Mädchen“-Thema ist in den letzten Monaten immer größer geworden. Ich bin Mama einer kleinen Tochter, und 99 Prozent meiner Follower sind Frauen. Wir kennen alle diesen Struggle – das Gefühl, nicht genug zu sein oder sich Dinge nicht zuzutrauen. Ich habe mich damit sehr auseinandergesetzt, auch mit mir selbst, und irgendwann sogar die Starke-Mädchen-Stiftung gegründet. Das ist ein roter Faden in meinem Leben.

Was war die größte Herausforderung der letzten Jahre?

Engels: Ich glaube, die größte Herausforderung bin oft ich selbst – mein Kopf. Wir stehen uns häufig selbst im Weg, und wir Frauen zerdenken alles. Ich habe gelernt, Dinge mehr loszulassen und zu genießen. Beruflich war eine wichtige Entscheidung, dass ich mich nicht zwischen deutscher und englischer Musik festlegen wollte, wie es mein Label vielleicht erwartet hätte. Ich wollte einfach sagen: Ich bin Sarah, manchmal habe ich Lust auf Englisch, manchmal auf Deutsch – warum muss man das immer in Schubladen stecken?

Mit Ihrem neuen Song „Fire“ wollen Sie für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Wien antreten. Warum ist jetzt der richtige Moment dafür?

Engels: Ich habe das Gefühl, jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich habe so viel erlebt und auch Rückschläge gehabt, und heute fühle ich mich stark – stark genug, auch für andere Frauen einzustehen. In „Fire“ geht es darum, sich aus einer toxischen Situation zu befreien und das innere Feuer wiederzufinden. Viele Frauen haben dieses Feuer verloren, ich war selbst eine davon. Ich will diese Message auf die Bühne bringen. Wenn ich es mit diesem Song schaffe, auch nur eine einzige Frau davon zu überzeugen, dass sie toll ist, so wie sie ist, dann wäre das für mich schon ein riesiger Erfolg.

Gibt es musikalisch oder visuell etwas, das man von Ihnen beim ESC sehen würde, das man so noch nicht kennt?

Engels: Ja, definitiv. Das Musikvideo zeigt bereits: so hat man mich noch nie gesehen. Ich habe viel trainiert, sogar ein bisschen getanzt – was ich sonst eher ungern mache. Aber in dieser Form kennt man mich, glaube ich, noch nicht.

Sie teilen viel mit Ihren Fans – wo ziehen Sie heute Grenzen, die früher vielleicht noch anders waren?

Engels: Ich habe sehr viel gelernt. Früher habe ich sehr viel Privates mit meinem Beruf vermischt. Heute finde ich es gut, dass ich selbst entscheiden kann, welche Schnipsel meines Lebens ich zeigen möchte. Die Fans haben das Gefühl, sie sehen meinen ganzen Tag – aber eigentlich sind es vielleicht eineinhalb Minuten aus 24 Stunden. Und da passiert natürlich noch sehr viel mehr.

Sie haben beruflich und persönlich schon viel erreicht. Gibt es einen Traum, den Sie sich bisher noch nicht erfüllt haben?

Engels: Ich durfte in den letzten Jahren schon viele Träume leben – zum Beispiel Moulin Rouge, das Musical, in dem ich die Hauptrolle der Satine spielen durfte. Ich freue mich eigentlich auf alles, was kommt: neue Herausforderungen, Neues lernen, Zeit mit der Familie verbringen. Das liebe ich am meisten, vor allem, weil die Kleinen so schnell groß werden.

Angenommen, der ESC wird Realität – wie stellen Sie sich Ihr Leben danach vor?

Engels: Ich denke noch gar nicht so weit. Wenn das wirklich passiert und ich für Deutschland zum ESC fahre, dann fresse ich, glaube ich, einen Besen. (lacht)